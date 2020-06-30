Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar kimdir? Merve Bayraktar kaç yaşında?

Yılın en büyük ifşa olayı olarak gündeme bomba gibi düşen Ufuk Bayraktar'ın ifşa konuşmaları sosyal medyaya düştü. Merve Bayraktar eşi Ufuk Bayraktar'ın başka bir kadınla olan konuşmalarını sosyal medya hesabından paylaştı. Peki Merve Bayraktar kimdir? Kaç yaşında?

MERVE BAYRAKTAR KİMDİR?

Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar hakkında henüz bir bilgi bulunamamıştır. Merve Bayraktar Ufuk Bayraktar'dan Efe Cevahir Bayraktar adında erkek çocuğuna sahiptir.

NE OLMUŞTU?

Ufuk Bayraktar'ın kendisini genç bir kızla aldattığını söyleyen Merve Bayraktar mesajları bir bir ifşa etti. Kendi evimde kendi yatağımda eşim beni aldattı diyen Merve Bayraktar bu mesajları eşinin twitter hesabında paylaştı. Merve Bayraktar olayın ardından ayrılma kararı aldığı eşi Ufuk Bayraktar'ın kendine attığı özür mesajlarını da ifşa etti.

Ufuk Bayraktar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Merve Bayraktar kimdir?

Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar eşinin mesajlarını ifşa etti!