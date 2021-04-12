Ufuk Yıldırım kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları nelerdir?
Grup Vitamin üyesi olarak tanınan ve müzik hayatına ilk adımını bu grupla atan Ufuk Yıldırım'ın hayatı hayranları tarafından merak konusu oldu. Peki Ufuk Yıldırım kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları nelerdir? Detaylar haberimizde...
Kanal D'nin sevilen müzik- eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu olan Ufuk Yıldırım uzun sürenin ardından ekranlarda boy göstermesiyle izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Ufuk Yıldırım kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları nelerdir? İşte detaylar...
UFUK YILDIRIM KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA
1970 yılında Almanya’da dünyaya gelen Ufuk Yıldırım aslen Trabzon’ludur. Usta sanatçı Ufuk Yıldırım ilk müzik kariyerine Grup Vitamin üyesi olarak adım atmıştır. Daha sonra Ercan Saatçi ile beraber Ufuk-Ercan ikilisini oluşturmuşlardır.
1994 yılında Çabuk Gel Annem ve 1996 yılında Ufuk Yıldırım 96 albümleri ile tek başına müzik kariyerini sürdürmüştür. Söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliği ile tanınan ünlü sanatçı, enstrüman olarak klavye çalmaktadır. Barış Manço ve bir çok sanatçının orkestrasında görev almıştır. İlk eşi olan Burcu Güden hanımdan ayrılmıştır.
EVLİ Mİ?
İlk eşi Burcu hanımdan boşandıktan sonra 2003 tarihinde haber sunucusu Sonay Dikkaya ile ikinci evliliğini yapan Ufuk Yıldırım, 2006’da çocuğunu dünyaya getirdi. 2012’de aynı anda solist olan Pelin Elitez ile hayatını birleştirmiştir. Ancak ünlü sanatçının bu büyük aşkı da uzun sürmemiş ve 2016 yılında yollarını ayırmıştır. Şimdilerde ise Fidan Yapışık hanım ve kızları ile mutlu bir hayat sürmektedir.
UFUK YILDIRIM'IN ŞARKILARI
Yaradana Yalvartma
Çabuk Gel Annem · 1994
Dükkan Senin
Başak · 2000
Sensizlik Haram Bana
Mucize Nağmeler · 2006
Bebeğim
Yaşasın Arabesk · 2019
Kurşuni Renkler
Tükeneceğiz
Beni Sana Hapsettin
Çok Özlüyorum Seni
Tutkunum
'96 · 1996
Devlerin Aşkı
Affetmedim Kendimi
Yaz Bana
Sakıncalı
Yaz Yağmuru
Sarıl Bana
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Herkese Gider · 2017
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