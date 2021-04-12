Kanal D'nin sevilen müzik- eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu olan Ufuk Yıldırım uzun sürenin ardından ekranlarda boy göstermesiyle izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Ufuk Yıldırım kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları nelerdir? İşte detaylar...

UFUK YILDIRIM KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA

1970 yılında Almanya’da dünyaya gelen Ufuk Yıldırım aslen Trabzon’ludur. Usta sanatçı Ufuk Yıldırım ilk müzik kariyerine Grup Vitamin üyesi olarak adım atmıştır. Daha sonra Ercan Saatçi ile beraber Ufuk-Ercan ikilisini oluşturmuşlardır.

1994 yılında Çabuk Gel Annem ve 1996 yılında Ufuk Yıldırım 96 albümleri ile tek başına müzik kariyerini sürdürmüştür. Söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliği ile tanınan ünlü sanatçı, enstrüman olarak klavye çalmaktadır. Barış Manço ve bir çok sanatçının orkestrasında görev almıştır. İlk eşi olan Burcu Güden hanımdan ayrılmıştır.

EVLİ Mİ?

İlk eşi Burcu hanımdan boşandıktan sonra 2003 tarihinde haber sunucusu Sonay Dikkaya ile ikinci evliliğini yapan Ufuk Yıldırım, 2006’da çocuğunu dünyaya getirdi. 2012’de aynı anda solist olan Pelin Elitez ile hayatını birleştirmiştir. Ancak ünlü sanatçının bu büyük aşkı da uzun sürmemiş ve 2016 yılında yollarını ayırmıştır. Şimdilerde ise Fidan Yapışık hanım ve kızları ile mutlu bir hayat sürmektedir.

UFUK YILDIRIM'IN ŞARKILARI

Yaradana Yalvartma

Çabuk Gel Annem · 1994

Dükkan Senin

Başak · 2000

Sensizlik Haram Bana

Mucize Nağmeler · 2006

Bebeğim

Yaşasın Arabesk · 2019

Kurşuni Renkler

Tükeneceğiz

Beni Sana Hapsettin

Çok Özlüyorum Seni

Tutkunum

'96 · 1996

Devlerin Aşkı

Affetmedim Kendimi

Yaz Bana

Sakıncalı

Yaz Yağmuru

Sarıl Bana

Gönül Sayfam

Hadi Koş Bakalım

23 Nisan Marşı

Türk Marşları · 2000

Ultraspace

Ultraspace Remixes · 2021

Herkese Gider · 2017

Burcunu Söyle

Başak · 2000

Bohça

Sus

Volim Te

Volim Te · 2020

Sana Ben Ömrümü Verdim

Ne Yaptım Sana

Helalimsin

Gideceğim

Gülen Elma Ağlayan Nar