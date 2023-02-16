Ufukcan Engin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ufukcan Engin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ufukcan Engin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ufukcan Engin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ufukcan Engin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ufukcan Engin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ufukcan Engin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ufukcan Engin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ufukcan Engin 8 Mart 1999 tarihinde Canakkale şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ufukcan Engin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ergezen Menajerlik & Danışmanl yapmaktadır. Ufukcan Engin, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor futbol takımında oynamaktadır. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ufukcan Engin'nin Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ufukcan Enginboyu ve yaşı kaç

Ufukcan Engin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ufukcan Engin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Ufukcan Engin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ufukcan Engin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Dardanelspor

12 Ağu 2017 yılında Fortuna Sittard

29 Ocak 2018 yılında İstanbul U21

29 Ağu 2018 yılında Silivrispor

30 Haziran 2019 yılında İstanbul U21

1 Temmuz 2019 yılında İstanbulspor

8 Ağu 2019 yılında Nazilli Bld

3 Ağu 2020 yılında İstanbulspor

15 Eylül 2020 yılında Nazilli Bld

24 Temmuz 2021 yılında Bld Derince

12 Ocak 2022 yılında Büyük Anadolu

Ufukcan Engin kimdir

Ufukcan Engin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ufukcan Engin şuan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dardanelspor (2008-2014)

Ufukcan Engin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U17 takımında 7 numaralı formasıyla 26 Ağu 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 10 numaralı formasıyla 9 Aralık 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 15 numaralı formasıyla 18 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ufukcan Engin nereli

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