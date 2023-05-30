Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, eşcinsellere idam yolunu açan yasaya imza attı

Dünyanın önde gelen sağlık kampanyası gruplarından Pepfar, UNAids ve the Global Fund, yayımladıkları ortak bildiriyle yasanın yaratacağı “zararlı etkilerden" derin endişe duyduklarını söyledi.

Bildiride, "Uganda'nın HIV ile mücadelede kaydettiği ilerleme şu anda ciddi bir tehlike içindedir" denildi.

ABD Başkanı Joe Biden Pazartesi günü ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada, yasanın kabul edilmesini "evrensel insan haklarının trajik bir ihlali" olarak nitelendirdi ve Uganda'yı yasayı derhal yürürlükten kaldırmaya çağırdı.

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"Ailenin kutsallığını koruyacak"

Meclis Başkanı Anita Among konu ile alakalı açıklamalarda bulunarak şu sözleri söyledi: “Halkımızın kültürünü, değerlerini ve isteklerini savunmak için güçlü durduk" dedi.

Ugandalı milletvekili Asman Basal Irwa, BBC'nin Newshour programında yaptığı açıklamada, eşcinsellik karşıtı yasa tasarısını savunmuş ve görüşlerini paylaşmıştır. Irwa, "İki yetişkinin gizlice eşcinsel ilişkiye girmesi kimseyi ilgilendirmez. Yasa, bu tür eylemleri gizlice gerçekleştirenleri hedef almıyor" şeklinde ifadeler kullanmıştır.

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Irwa, sorunun asıl olarak bu tür ilişkilerin toplum içinde açıkça sergilenmeye çalışılması olduğunu savunmuştur. İddiasına göre, bu tür davranışlar toplumun değerlerine ve kültürel normlarına meydan okumakta ve bölünmelere yol açmaktadır.