Uganda LGBT'li bireylerin hapis cezasına çarptırılmasını onayladı!

Tüm dünya genelinde LGBT'li bireyler hakkında yeni yasalar çıkmaya devam ediyor. Avrupa ülkeleri LBGT'li bireyleri özgür bırakmak için çalışmalara devam etse de birçok ülke bu karara karşı çıkmaya devam ederken vatandaşların hazır hissetmediğini vurguluyor. O ülkelerden birisi de Uganda oldu. Uganda LGBT'li bireylerin hapis cezasına çarptırılması yasasını parlamento da onayladı.

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Uganda LGBT'li bireylerin hapis cezasına çarptırılmasını onayladı!

Eşcinsel ilişkilerin yasaklandığı Uganda’da LGBT bireylere yönelik hapis cezasını öngören yasa tasarısı parlamentoda oylandı. LGBT bireylere ömür boyu hapsin yanı sıra çocuk ve savunmasız kişilere tacizde bulunan LGBT bireylere idam cezası öngörülüyor. Kişilere aile bireylerini ve arkadaşlarını yasal makamlara ihbar etme sorumluluğu da getiren yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

Uganda LGBT'li bireylerin hapis cezasına çarptırılmasını onayladı!

LGBT KARŞITI YASALARIN EN SERTİ

Parlamentoda alkışlarla kabul edilen yasa tasarısı, Uganda’daki LGBT karşıtı yasaların en sert kısmı olarak kabul ediliyor. Uluslararası Af Örgütü Doğu ve Güney Afrika Direktörü Tigere Chagutah yaptığı açıklamada, yasa tasarısının yasalaşması ile LGBT bireylere karşı nefret suçunun ve ayrımcılığın kurumsallaşacağını ve sivil toplum ve halk sağlığı uzmanları ile yerel toplulukların liderlerinin meşru çalışmalarını engelleyeceğini söyledi. Yasa tasarısının yasalaşması için Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin onayı gerekiyor.

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