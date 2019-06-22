Uganda Luyindama'yı üzdü
Afrika Uluslar Kupası A Grubu mücadelesinde Uganda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup etti.
Afrika Uluslar Kupası A Grubu mücadelesinde Uganda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup etti.
Mısır'da gerçekleştirilen Afrika Uluslar Kupası maçında başkent Kahire'de oynanan A Grubu mücadelesinde Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama'nın da forma giydiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti Uganda'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Uganda'nın gollerini 14'üncü dakikada Patrick Kaddu ve 48'inci dakikada Emmanuel Okwi kaydetti. Maça Christian Luyindama maça ilk 11'de başlarken 90 dakika oyunda kaldı.
DHA
HABERE YORUM KAT