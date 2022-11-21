Uganda, TİKA’nın Teso’ya yaptığı yardımlardan çok memnun

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Uganda'da faaliyet gösteren sağlık merkezine teknik ekipman desteğinde bulundu.

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Uganda, TİKA’nın Teso’ya yaptığı yardımlardan çok memnun

TİKA Uganda Koordinatörü Ömer Aykon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uganda'nın doğusunda yer alan Meryem Ana Sağlık Bilimleri Merkezi'ne ekipman desteğinde bulunduklarını belirtti.

Aykon, "Uganda’nın doğusunda Soroti şehrinde faaliyet gösteren merkeze Başkanlığımızca CPR, hamile, bebek gibi eğitim modellerinden temin edildi." dedi.

Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliği 3. Katibi Can Berk Atasoy da yapılan yardımın iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uganda'yla ikili ilişkilerimiz yalnızca siyasi ve ekonomik veçhelerle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda insani yaklaşımımızla ülkenin her bir köşesine ulaşmaya gayret ediyor, 'sahada ve masada güçlü diplomasi' düsturuyla hareket ediyoruz. Gerçekleştirilen yardım faaliyeti de bu anlayışımızın bir yansıması olup bölgede sağlık alanındaki eksikliklerin giderilmesi gayretlerine sürdürülebilir bir katkı sağlamıştır."

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TİKA YURT DIŞINDAKİ BAŞARILI FALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

Teso Bölgesinden Sorumlu Devlet Bakanı Ongalo-Obote, "TİKA ile Teso harika işler çıkarıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Museveni de TİKA’nın Teso’ya yaptığı bu yardımlardan oldukça memnun. Teso halkı, bu iyiliklerin karşılığını çalışarak gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Devir teslim törenine Ongalo-Obote'nin yanı sıra Teso Bölgesi Serere Milletvekili Patrick Okabe, Uganda Cumhurbaşkanlığı Teso Bölgesi Yetkilisi Francis Omoding, Merkez Müdiresi Molly Erikive Dr. Peter Eriki, merkez sorumluları ve öğrenciler katıldı.

UGANDA TİKA'NIN FALİYETLERİNDEN ÇOK MEMNUN

Uganda'da 2013'ten beri çeşitli projelere imza atan TİKA, 2017'de başkent Kampala'da açtığı ofisle proje alanlarını genişleterek eğitim, sağlık, tarım ve hayvancılık sektörlerinde yeni projeleri hayata geçirmek üzere çalışmalar yürütüyor.

KAYNAK: AA

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