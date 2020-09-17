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Uganda'da 219 tehlikeli mahkum firar etti

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da cezevinde bulunan 219 mahkum, bekçi ve diğer mahkumlar arasında çıkan kargaşadan yararlanarak firar verdi. Elini kolunu sallayarak gezen mahkumlar için arama çalışmaları başlatıldı.

Uganda'da 219 tehlikeli mahkum firar etti

Uganda'da akılalmaz bir olay yaşandı. Uganda'nın kuzeydoğusudaki Moroto bölgesindeki cezaevinden tam 291 mahkum firar verdi. Kaçan mahkumların bir çoğunun silahlı ve tehlikeli olduğu bildirilirken ülkede alarm verildi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Moroto bölgesindeki cezaevindeki mahkumlar ile bekçilerin arasında yaşanan kargaşada, 219 mahkumun firar ettiği belirtildi.

Uganda'da 219 tehlikeli mahkum firar etti

SİLAHLARINI DA YANLARINA ALMIŞLAR

Kargaşada bir bekçinin hayatını kaybettiği, kaçan mahkumların 15 silahı da aldığı kaydedildi.

Mahkumların yakalanmamak için üniformalarını çıkartarak çıplak kaçtıkları ifade edildi.

Ordu Sözcüsü Flavia Byekwaso, yaptığı açıklamada, 2 mahkumun yakalandığını ve 2 mahkumun da öldürüldüğünü kaydetti.

Byekwaso, firari mahkumları arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Uganda'da 219 tehlikeli mahkum firar etti

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