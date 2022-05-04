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Uganda'da feci otobüs kazası! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Uganda'da feci bir kaza meydana geldi. Yaşanan feci kazada, otobüsün devrilmesi sonucu 7’si çocuk 20 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Uganda'da feci otobüs kazası! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Uganda'nın batısındaki Kabarole bölgesinde otobüsün devrilmesi sonucu 7’si çocuk 20 kişi yaşamını yitirdi.  Uganda'nın Fort Portal şehrinden başkent Kampala'ya gelen bir yolcu otobüsü, Kampala'ya 300 kilometre mesafedeki Kabarole'de devrildi.  

Uganda'da feci otobüs kazası! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Uganda trafik polis teşkilatı sözcüsü Faridah Nampiima yaşanan feci kazaya dair açıklama yaptı. Nampiima , "13'ü yetişkin, 7'si çocuk olmak üzere 20 kişinin öldüğü doğrulandı. 20 kişiden 11'i erkek, 9'u kadın” ifadelerini kullandı.  Sözcü Nampiima, kazaya ilişkin ayrıntılı bir trafik araştırma raporu hazırlayacaklarını belirtti.  Sağlık ekipleri kazadan kurtulanlara yardım etmek üzere bölgeye ulaştı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken ölenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastanelere kaldırıldı.

Uganda'da feci otobüs kazası! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

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