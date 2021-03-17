Uganda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Uganda'nın Bayrağı Nasıldır?

Uganda ya da resmî adıyla Uganda Cumhuriyeti, Afrika kıtasının doğu kesiminde yer alan ve denize kıyısı olmayan bir kara ülkesidir.Ülkenin sınır komşularını kuzeyde Güney Sudan, doğuda Kenya, güneyde çoğu sınırı Victoria Gölü ile oluşan Tanzanya, güneybatıda Ruanda ve batıda ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti oluşturmaktadır.

Uganda'nın Başkenti?

“Kampala” şehri Uganda'nın başkentidir.

Uganda'nın Para Birimi Nedir?

“Uganda Şilini” Uganda'nın para birimidir.

Uganda'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Uganda'nın telefon alan kodu : + 256

Uganda'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Uganda

Uganda'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Kampala

Uganda'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Uganda

Uganda'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Kampala

Uganda'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce

Uganda'nın Bayrağı Nasıldır?