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Uganda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Uganda'nın Bayrağı Nasıldır?

Uganda'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Uganda'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Uganda hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Uganda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Uganda'nın Bayrağı Nasıldır?

Uganda ya da resmî adıyla Uganda Cumhuriyeti, Afrika kıtasının doğu kesiminde yer alan ve denize kıyısı olmayan bir kara ülkesidir.Ülkenin sınır komşularını kuzeyde Güney Sudan, doğuda Kenya, güneyde çoğu sınırı Victoria Gölü ile oluşan Tanzanya, güneybatıda Ruanda ve batıda ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti oluşturmaktadır.

Uganda'nın Başkenti?

“Kampala” şehri Uganda'nın başkentidir.

Uganda'nın Para Birimi Nedir?

“Uganda Şilini” Uganda'nın para birimidir.

Uganda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Uganda'nın Bayrağı Nasıldır?

Uganda'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Uganda'nın telefon alan kodu : + 256

Uganda'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Uganda

Uganda'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Kampala

Uganda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Uganda'nın Bayrağı Nasıldır?

Uganda'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Uganda

Uganda'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Kampala

Uganda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Uganda'nın Bayrağı Nasıldır?

Uganda'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce

Uganda'nın Bayrağı Nasıldır?

Uganda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Uganda'nın Bayrağı Nasıldır?

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