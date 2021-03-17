Uganda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Uganda'nın Bayrağı Nasıldır?
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Uganda ya da resmî adıyla Uganda Cumhuriyeti, Afrika kıtasının doğu kesiminde yer alan ve denize kıyısı olmayan bir kara ülkesidir.Ülkenin sınır komşularını kuzeyde Güney Sudan, doğuda Kenya, güneyde çoğu sınırı Victoria Gölü ile oluşan Tanzanya, güneybatıda Ruanda ve batıda ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti oluşturmaktadır.
Uganda'nın Başkenti?
“Kampala” şehri Uganda'nın başkentidir.
Uganda'nın Para Birimi Nedir?
“Uganda Şilini” Uganda'nın para birimidir.
Uganda'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Uganda'nın telefon alan kodu : + 256
Uganda'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Uganda
Uganda'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Kampala
Uganda'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Uganda
Uganda'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Kampala
Uganda'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce