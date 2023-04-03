Uggi Johann Audunsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uggi Johann Audunsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Uggi Johann Audunsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Uggi Johann Audunsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.