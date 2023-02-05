Ugo Bonnet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ugo Bonnet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ugo Bonnet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ugo Bonnet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ugo Bonnet 17 Eylül 1993 tarihinde Montpellier şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ugo Bonnet Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASR SPORT yapmaktadır. Ugo Bonnet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ugo Bonnet'nin Valenciennes FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ugo Bonnet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yougo_tu_connais/

Ugo Bonnet Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ugo Bonnet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ugo Bonnet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ugo Bonnet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Rodez AF

29 Ocak 2022 yılında Valenciennes FC

Ugo Bonnet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ugo Bonnet şuan Valenciennes FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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