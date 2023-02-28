Ugochukwu İwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ugochukwu İwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ugochukwu İwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ugochukwu İwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ugochukwu İwu 28 Ekim 1999 tarihinde Jos şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ugochukwu Christus Iwu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ugochukwu İwu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Features Limited yapmaktadır. Ugochukwu İwu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Urartu Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Yerevan takımına 7 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Ugochukwu İwu'nin FC Urartu Yerevan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ugochukwu İwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ugochukwu İwu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ugochukwu İwu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ugochukwu İwu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2018 yılında Lori Vanadzor

29 Ağustos 2019 yılında Pyunik Erivan

31 Mayıs 2020 yılında Lori Vanadzor

7 Ağustos 2020 yılında FC Urartu

Ugochukwu İwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ugochukwu İwu şuan FC Urartu Yerevan takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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