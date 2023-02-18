Ugochukwu Oduenyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ugochukwu Oduenyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ugochukwu Oduenyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ugochukwu Oduenyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ugochukwu Oduenyi 3 Şubat 1996 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ugochukwu Ogbonnaya Oduenyi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ugochukwu Oduenyi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ugochukwu Oduenyi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 30 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Ugochukwu Oduenyi'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ugochukwu Oduenyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ugochukwu Oduenyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ugochukwu Oduenyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ugochukwu Oduenyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağu 2018 yılında LASK

31 Ağu 2018 yılında NK Sesvete

4 Şubat 2019 yılında LASK

5 Şubat 2019 yılında SV Horn

30 Haziran 2019 yılında LASK

2 Eylül 2019 yılında SV Ried

1 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2021 yılında FK Minaj

29 Temmuz 2021 yılında Zhetysu

17 Ocak 2022 yılında Javor-Matis

30 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

Ugochukwu Oduenyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ugochukwu Oduenyi şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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