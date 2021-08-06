Uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisi merak ediliyordu... İşte Somer Şef'in gizemli aşkı!

Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye programında editör olarak görev yapan Pınar isimli genç bir kadınla aşk yaşamaya başlamış, hatta bu aşk için 18 yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Olayların magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından ünlü şef sevgilisini sır gibi saklıyordu. Önceki gün Arnavutköy'de yürüyüş yaparken kameralara takılan çift ilk kez görüntülendi...

"KENDİSİ SEVGİLİM OLUR"

Sıcak havalara rağmen spordan ödün vermeyen çift yürüyüş esnasında muhabirlerin sorularına yanıt verdi. Sivrioğlu kız arkadaşıyla ilgili yöneltilen sorulara ""Kendisi sevgilim olur. Bugün öyle bir yürüyüş yapalım dedik" ifadelerini kullandı.

Ülkemizde çıkan orman yangınlarına ilişkin gelen soruları " Annem Bodrum'da yaşıyor ve KOAH hastası olduğu için çok etkilendi. Şuan sağlık durumu gayet iyi, çok şükür" şeklinde yanıtlandı.