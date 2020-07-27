Geçtiğimiz günlerde oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş Kerimcan Durmaz ile birbirlerine girdi. Rezidans çıkışında valeden arabasını isteyen Durmaz, aracının geç getirilmesi üzerine valeye bağırdı. Bu olayı gören Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ünlü fenomenin üzerine yürüdü.

KERİMCAN'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Geçtiğimiz aylarda Trump Towers binasında yaşanan olayda Durmaz, rezidansın valesinden aracını istedi. Görevli kişi arabayı geç getirince sosyal medya fenomeni bağırmaya başladı. O esnada, orada bulunan Akkuş ise "Sen kimsin, adam gibi konuş" diyerek Durmaz'a tepki gösterdi.

Durmaz'ın üzerine yürüyen iş insanını güvenlik görevlileri engelledi. Kısa süreli gerginliğin ardında ünlü fenomen, oradan uzaklaştı.