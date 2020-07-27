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Uğur Akkuş'tan Kerimcan Durmaz'a tepki: 'Sen kimsin?'

Ebru Şallı ile evliyken bir aşk yaşamaya başlayan ve sonrasında ilişkilerini evliliğe taşıyan iş insanı Uğur Akkuş geçtiğimiz gün bir mekanda sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ile birbirine girdi. Durmaz'ın aracının geç gelmesi sonucu bağırmaya başlamasına tepki gösteren Akkuş sinirlerine hakim olamadı.

Uğur Akkuş'tan Kerimcan Durmaz'a tepki: 'Sen kimsin?'

Geçtiğimiz günlerde oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş Kerimcan Durmaz ile birbirlerine girdi. Rezidans çıkışında valeden arabasını isteyen Durmaz, aracının geç getirilmesi üzerine valeye bağırdı. Bu olayı gören Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ünlü fenomenin üzerine yürüdü.

Uğur Akkuş'tan Kerimcan Durmaz'a tepki: Sen kimsin?

KERİMCAN'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Geçtiğimiz aylarda Trump Towers binasında yaşanan olayda Durmaz, rezidansın valesinden aracını istedi. Görevli kişi arabayı geç getirince sosyal medya fenomeni bağırmaya başladı. O esnada, orada bulunan Akkuş ise "Sen kimsin, adam gibi konuş" diyerek Durmaz'a tepki gösterdi.

Uğur Akkuş'tan Kerimcan Durmaz'a tepki: 'Sen kimsin?'

Durmaz'ın üzerine yürüyen iş insanını güvenlik görevlileri engelledi. Kısa süreli gerginliğin ardında ünlü fenomen, oradan uzaklaştı.

Uğur Akkuş'tan Kerimcan Durmaz'a tepki: 'Sen kimsin?'

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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