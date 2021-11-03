Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin, Ebru Şallı'ya saydırdı! "Menopozuna veriyorum"

2018 yılında Gonca Derin'den boşanan Uğur Akkuş çekişmeli davanın ardından Gonca Akkuş'tan 2018 Mayıs ayında boşandı. Hiç vakit kaybetmeden Ebru Şallı ile Çırağan Sarayı’nda, evlendi. Düğün törenine çiftin aile büyüklerinin ve dostlarının olduğu yaklaşık 50 kişi katıldı.

10 yıllık eşi, 2 çocuğunun annesi Gonca Akkuş ''Eşimin beni aldatmasına o kadar kızmadım. Herkesin başına gelebilir. Ebru Şallı'nın rahatlığına kızdım'' demişti.

Ebru Şallı ile mutlu bir evlilik süren Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Ebru Şallı’ya zehir zemberek sözler söyledi.

"HADDİNİ BİL!"

Derin paylaşımında: “Çocuklarımın yanında beni eleştirmişsin. Menepozuna veriyorum bir daha olmasın! Anneliği de sevdayı da tutkuyla yaşarım ben. Benimle derdin ne bilmiyorum ama sakın girmemen gereken yerlere girme, haddini bil!” şeklinde açıklamalarda bulundu.

ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Ebru Şallı üçüncü eşi Uğur Akkuş’un, 2018’de boşandığı Gonca Derin Sağlam’dan kendisine fake hesaplardan küfür ve hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Gonca Derin, "Aşağılayıcı, insan haysiyetini zedeleyen hakaretleri yapan kişilerin ben olduğumu iddia ederek üzerime bir iftira attın. Şimdi kimlerin yaptığının peşine düşmeyecek misin?? Ben olsam bu hakaretleri asla sineye çekmezdim!!! Derdin sadece ben değilsem tabii." demişti.

Gonca Derin kimdir, nereli, kaç yaşında?