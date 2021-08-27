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  3. Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'den olay hareket! Bikini bölgesine yaptırdığı dövmeyle gündem oldu!

Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'den olay hareket! Bikini bölgesine yaptırdığı dövmeyle gündem oldu!

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin bikini bölgesine dövme yaptırarak takipçilerinin şaşırmasına neden oldu.

Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'den olay hareket! Bikini bölgesine yaptırdığı dövmeyle gündem oldu!

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un boşandığı eşi Gonca Derin, yaptırdığı dövmeyle olay yarattı. Sosyal medya hesabı olan Instagram'ı aktif kullanmasıyla tanınan Gonca Derin yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. 

Ebru Şallı ile yaşadığı polemiklerle magazin gündemine konu olan Gonca Derin bu kez de yaptığı dövmeyle sosyal medyaya salladı. 

80 bine yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşım yaparak takipçilerinin beğenisine sunan Derin'in son gönderisi çok konuşuldu.

Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'den olay hareket! Bikini bölgesine yaptırdığı dövmeyle gündem oldu!

Bikinili yayınladığı karesinde yaptırdığı dövmenin gözükmesi üzerine takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. Bikini bölgesine dövme yaptıran Derin'in temmuz ayında paylaştığı bikinili karelerinde dövmesinin olmadığı fark edildi.

Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'den olay hareket! Bikini bölgesine yaptırdığı dövmeyle gündem oldu!

Takipçilerinin sorularını yanıtsız bırakmaya Derin, dövmesi için  "Kalıcı ama henüz hatları yapıldı içi boyanacak" dedi.

GONCA DERİN KİMDİR?

Ebru Şallı’nın yeni sevgilisi Uğur Akkuş, yatırım danışmanlığı yapıyor. İki çocuk babası olan Uğur Akkuş, Gonca Derin ile geçen mayıs ayında boşandı. Ancak Ebru Şallı-Uğur Akkuş'un el ele çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Gonca Derin'in 10 yıllık evliliğini bitirdi.

{TITLE_STRIP}Gonca Derin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'den olay hareket! Bikini bölgesine yaptırdığı dövmeyle gündem oldu!

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