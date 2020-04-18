Uğur Akkuş'un eski eşinden Ebru Şallı'ya taziye mesajı

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars yaşamını yitirdi. Pars'ın ölümü magazin dünyasını da yasa boğarken ünlü isimlerden başsağlığı mesajları geldi. Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin de mesaj yayınlayan isimler arasındaydı.

Bir dönem Uğur Akkuş ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Gonca Derin Instagram hesabının hikaye bölümünden Ebru Şallı'ya başsağlığı diledi: “Acını en derinden hissediyorum. Sabırlar diliyorum.”