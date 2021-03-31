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Uğur Arda Başkan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi Kırmızı Kamyon yayınlanan fragmanın ardından karakterleri merak konusu oldu. Peki Uğur Arda Başkan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Detaylar haberimizde...

Uğur Arda Başkan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Uğur Arda Başkan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Soruları arama motorlarında araştırılıyor. İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilen detaylar.

UĞUR ARDA BAŞKAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Uğur Arda Başkan 31 Ocak 1969’de İstanbul’da dünyaya geldi. Başkan, Ses & Efekt Operatörü / oyuncu ve  yapımcı'dır. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu.

2017 yılında rol aldığı kadrosunda usta oyuncu Şener Şen’in olduğu “Zengin Mutfağı” adlı tiyatro oyununda canlandırdığı Seyfi rolüyle büyük beğeni alan oyuncu, “Hababam Sınıfı” ve “Haldun Taner Kabare” adlı oyunlarda rol almıştır.

Uğur Arda Başkan, tiyatro oyunculuğu yanı sıra ilk kez Netflix dizisi “Love 101 (Aşk 101)” dizisiyle kamera karşısına çıktı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

GÖREV ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Zengin Mutfağı / Seyfi - 2018

Hababam Sınıfı / Oyuncu - 2018        

Haldun Taner Kabare - Dün Bugün / Oyuncu - 2015

Annem, Oğlum ve Ben / Ses & Efekt Operatörü / Işık Operatörü - 2015    

Yanlışlıklar Komedisi / Ses & Efekt Operatörü - 2005

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

*Kırmızı Kamyon (TV Dizisi 2021)

*Bay Yanlış (Haydar, TV Dizisi 2020)

*Bir Yalnızlık Şarkısı (TV Dizisi 2020)

*Aşk 101 (TV Dizisi 2020)

*Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (2009)

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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