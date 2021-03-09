Ünlü sunucu Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programa konuk olmasının ardından izleyici tarafından özel hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Uğur Arslan eşi Seçil Arslan kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

UĞUR ARSLAN EŞİ SEÇİL ARSLAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Bir döneme şiirleri ve Karagümrük şiirinin diziye çevrilmesiyle tanınmaya başlayan Uğur Arslan'ın eşi Seçil Arslan'dır. Seçil hanımın hayatına dair pek bir bilgi bulunmamaktadır.

Eşi uğur bey gibi magazin gündeminden uzakta bir yaşam sürmektedir. Seçil Arslan, 2002 yılında Uğur Arslan ile dünyaevine girdi. Çiftin bu evlilikten biri kız, biri oğlan olmak üzere iki evladı var.

UĞUR ARSLAN KİMDİR?

Uğur Arslan 3 Ağustos 1972 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası işçi, annesi ev hanımıdır. 1978 yılında İstanbul Karagümrük Muallim Naci İlköğretim Okulu'nda başladığı öğrenimini, Orta Doğu Koleji'nde sürdürdü.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Uğur Arslan kimdir? Nereli,kaç yaşında? Evli mi?