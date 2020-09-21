Alişan ile Demet Akalın'ın sunduğu Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programına bugün Uğur Arslan konuk olarak katıldı. Bu kapsamda Uğur Arslan hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyor. Peki Uğur Arslan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte merak edilen soruların cevapları...

UĞUR ARSLAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Uğur Arslan 3 Ağustos 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi, 48 yaşındadır. Babası işçi, annesi ev hanımıdır. 1978 yılında İstanbul Karagümrük Muallim Naci İlköğretim Okulu'nda başladığı öğrenimini, Orta Doğu Koleji'nde sürdürdü. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Sakarya Kampüsünde Makine Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.

İşe girdiği fabrikadan kısa sürede ayrılarak lise yıllarındaki sunuculuk ve spikerlik idealini gerçekleştirmek için Ak Radyo'da program sunuculuğu yapmaya başladı. Bir yıl sonra ise Kanal 7 televizyonunda sunuculuk, sonrasında ise program yapımcılığına başladı.

Bir yıl sunuculuk, spikerlik eğitimini aldıktan sonra Amerika'da New York Film Akademisi'nde yönetmenlik eğitimi gördü. Temmuz 1999'da New York'da ilk kısa filmini çekmeye başladıktan bir ay sonra askerlik görevini yapmak üzere Türkiye'ye döndü. Askerliğini İzmir Narlıdere'de yaptı.

Daha çok yazdığı ve seslendirdiği şiirleriyle tanınan Uğur Arslan, Kanal 7'de önceleri Ramazan aylarında yayınlanan, sosyal yardım içerikli Deniz Feneri adlı TV programını sunmaya başladı. Eski sinema oyuncusu İbrahim Uğurlu ile birlikte sunduğu program kısa sürede büyük ilgi görünce 1998 yılında aynı isimde "Deniz Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği"ni kurarak Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

Bir dönem TGRT'de Yol Hikayeleri isimli programı sundu. Kendi şiirlerini seslendirdiği çeşitli albümler çıkaran Uğur Arslan, FOX kanalının evlendirme programı Su Gibi programını Songül Karlı ile birlikte sunmaya başladı ve 2013 Haziran ayında bu program sona erdi.

Yine aynı kanalda bir sonraki sezon Mucize Hayatlar isimli programı sundu. Ancak ilgi görmeyince program yayından kaldırıldı. Bunun üzerine Uğur Arslan FOX TV'le olan anlaşmasını sonlandırdı. 2014 Mart'ında yeniden Kanal 7'de Uğur Arslan'la Umut Var isimli programı sunmaya başlamıştır.

2012 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan 'Benzemez Kimse Sana' adlı programda yarıştı. Şimdilerde Seda Sayan ile birlikte Star TV'de yayınlanmakta olan Evleneceksen Gel programını sunmaktadır.

Seçil Arslan ile evli olan Arslan'ın 2 çocuğu vardır.