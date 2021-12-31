Pek çok başarılı film ve dizinin senaristliğini üstlenen Sema Ergenekon şu an Yargı dizisi ile beraber ekranlarda ismini sıklıkla duyuyoruz. Eşi Uğur Aslan'ın Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programının yılbaşı bölümüne konuk olmasının ardından Sema Ergenekon merak konusu oldu. Peki Uğur Aslan'ın eşi Sema Ergenekon kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

UĞUR ASLAN'IN EŞİ SEMA ERGENEKON KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

9 Nisan 1977 tarihinde doğan Sema Ergenekon üniversite eğitimini Ankara’da yapmış ve eşiyle de burada tanışmıştır. Sema Ergenekon, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü’nden mezun olmuştur.

Dolunay adlı televizyon dizisinde senaryo yazarı olarak, sektöre 2005 yılında adım atan Ergenekon; Gümüş, Sıla, Melekler Korusun ve Lale Devri gibi dizilerde senaristlik görevi üstlenmiştir. Hayatının en başarılı işlerinden biri olan ATV’de yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde rol aldığı Karadayı dizisiyle birlikte 14. Altın Kelebek TV Yıldızları Ödülleri’nde En İyi Senaryo ödülüne layık görüldü.

Fox TV’de yayınlanan Karagül dizisiyle uzun soluklu bir işe imza attı ve izleyenler tarafından oldukça beğenildi. 2014 yılında Kara Para Aşk dizisinde senarist koltuğunda oturdu. 2017 yılında Kara Yazı ve Siyah Beyaz Aşk dizilerinde senaryo yazarlığı görevinde bulundu. Kariyerinde birçok başarılı proje bulunan Sema Ergenekon, 2018’de Show TV’de yayınlanmaya başlayan Gülperi dizisinin senarist koltuğuna oturarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Pek çok başarılı film ve diziye imza atan Sema Ergenekon şu an Yargı dizisi ile beraber ekranlarda ismini sıklıkla duyduğumuz bir senarist. Bunun gibi adını duyurmuş pek çok dizide de emeği geçen Sema Ergenekon senaristlik hayatını büyük bir başarı ile devam ettirmektedir.

Ergenekon, oyuncu Uğur Aslan’la evlidir. 22 yıldır mutlu bir birliktelikleri bulunan çiftin bu evlilikten üç çocuğu bulunmaktadır.