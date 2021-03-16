Uğur Bursluluk Sınavı 2021 başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Uğur Bursluluk Sınavı 2021 kaç soru, kaç dakika?

Uğur Okulları'nın her yıl düzenlediği Uğur Bursluluk Sınavı (UBS), Türkiye genelindeki Uğur Okulları'nda 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenleniyor.

UĞUR BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

UBS, Türkiye genelinde 23-26 Mart'ta gerçekleştirilecek.

UĞUR BURSLULUK SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Uğur Bursluluk Sınavı, 23-24 Mart'ta 4, 5, 6, 7'nci sınıf öğrencileri için uygulanacak. Sınavda 60 soru sorulacak ve adaylara 100 dakika süre verilecek.

25-26 Mart'ta 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda ise, 8'inci sınıf öğrencilerine 75 soru için 120 dakika süre verilecek.

9 ve 10'uncu sınıf öğrencilerine de 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

Son olarak 11'inci sınıf öğrencilerine ise toplam 90 soru yöneltilerek 120 dakika süre tanınacak.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Verilen bilgiye göre, Uğur Bursluluk Sınavına (UBS) başvuran tüm öğrenciler, HES kodu ile yüz yüze sınava alınacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Uğur Bursluluk Sınavı'na başvurular Uğur Okulları'ndan, ubs.ugurokullari.k12.tr web sitesinden üzerinden ve 444 4 845 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla yapılabiliyor.