Ugur Can Semizoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ugur Can Semizoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ugur Can Semizoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ugur Can Semizoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ugur Can Semizoglu 8 Haziran 2001 tarihinde Kütahya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Uğur Can Semizoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ugur Can Semizoglu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Magate Group Management yapmaktadır. Ugur Can Semizoglu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor futbol takımında oynamaktadır. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ugur Can Semizoglu'nin Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ugur Can Semizoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ugur Can Semizoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ugur Can Semizoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ugur Can Semizoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2021 yılında Eskişehirspor

16 Temmuz 2021 yılında Ç. Rizespor

3 Eylül 2021 yılında Pazarspor

30 Haziran 2022 yılında Ç. Rizespor

1 Eylül 2022 yılında Büyük Anadolu

30 Haziran 2023 yılında Ç. Rizespor

Ugur Can Semizoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ugur Can Semizoglu şuan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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