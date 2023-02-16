Ugur Dasdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ugur Dasdemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ugur Dasdemir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ugur Dasdemir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ugur Dasdemir 10 Kasım 1990 tarihinde Kars şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Uğur Daşdemir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ugur Dasdemir Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ugur Dasdemir, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Derince Spor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Derince Spor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ugur Dasdemir'nin Belediye Derince Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ugur Dasdemir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ugur Dasdemir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ugur Dasdemir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ugur Dasdemir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2009 yılında Kocaelispor

29 Ağu 2011 yılında Körfez FK

5 Temmuz 2013 yılında Karşıyaka

28 Ağu 2014 yılında Darıca GB

5 Ağu 2016 yılında Kocaeli Birlik

7 Temmuz 2017 yılında Adanaspor

20 Temmuz 2018 yılında Darıca GB

30 Ocak 2019 yılında Karagümrük

28 Ağu 2019 yılında İnegölspor

15 Eylül 2020 yılında 24 Erzincanspor

13 Ağu 2021 yılında Bayrampaşa

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2023 yılında Bld Derince

Ugur Dasdemir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ugur Dasdemir şuan Belediye Derince Spor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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