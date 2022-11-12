Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'nun o sözlerini eleştirdi: "Bu seçim 'deneme' değil "

Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'nun o sözlerini eleştirdi: "Bu seçim 'deneme' değil "

Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu bilinirken muhalefet kanadı bir aday belirlemedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olma isteğini dile getirirken İYİ Parti ve altılı masadaki bazı partilerin bu duruma karşı çıktığı biliniyor. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Sivas'ta yerel bir TV kanalının yayına katılmış, seçmenlere seslenerek, "Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, nasıl bir adam bir görelim. Verdiği sözün arkasında durur mu durmaz mı bir görelim. Gerçeği görmesi lazım, verilen sözün ne anlama geldiğini görmesi lazım." demişti.

Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'nun o sözlerini eleştirdi: Bu seçim deneme değil

KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını değerlendiren Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, dikkat çeken bir çıkış yaptı. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağını ima eden Dündar şu ifadeleri kullandı:

"CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: 'Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim' demiş. Bu yanlış bir söylem. Çünkü bu seçim "deneme" değil, "kazanma" seçimi. Millet İttifakı kazanacak adayla seçime gitmek zorunda. Zira bu seçimin tekrarı olmayacak!.."

Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'nun o sözlerini eleştirdi: Bu seçim deneme değilUğur Dündar, Kılıçdaroğlu'nun o sözlerini eleştirdi: Bu seçim deneme değil

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TOGG'dan yerli otomobil için ön sipariş açıklaması
Son dakika | TOGG'dan yerli otomobil için ön sipariş açıklaması
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! "FETÖ'yü Biden saklıyor. Pensilvanya’da devasa bir kâşâne verdiler, orada bu adam yaşıyor"
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! "FETÖ'yü Biden saklıyor. Pensilvanya’da devasa bir kâşâne verdiler, orada bu adam yaşıyor"
12 Kasım tatbikatta ne yapılacak? Neden tatbikat yapılıyor? Tatbikat saat kaçta?
12 Kasım tatbikatta ne yapılacak? Neden tatbikat yapılıyor? Tatbikat saat kaçta?
12 Kasım'da ne tatbikatı var 2022? 12 Kasım tatbikatı nasıl olacak?
12 Kasım'da ne tatbikatı var 2022? 12 Kasım tatbikatı nasıl olacak?
Son Haberler
Hatay'da düğün dönüşü feci kaza! Ana yola kontrolsüz çıkan TIR ortalığı birbirine kattı: Ölüler ve yaralılar var
Hatay'da düğün dönüşü feci kaza! Ana yola kontrolsüz çıkan TIR ortalığı birbirine kattı: Ölüler ve yaralılar var
Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'nun o sözlerini eleştirdi: "Bu seçim 'deneme' değil "
Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'nun o sözlerini eleştirdi: "Bu seçim 'deneme' değil "
MKE Ankaragücü 1 - 1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
MKE Ankaragücü 1 - 1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Araç sahiplerinin cebini rahatlatacak haber! Motorine büyük indirim geliyor
Araç sahiplerinin cebini rahatlatacak haber! Motorine büyük indirim geliyor
2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar ? Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar ? Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Vergi Uzmanı Muhammed Bayram, üç formülü tek tek hesapladı
2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Vergi Uzmanı Muhammed Bayram, üç formülü tek tek hesapladı
Çok Okunanlar
2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar ? Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar ? Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
Fatih Erbakan'dan görülmemiş asgari ücreti vaadi! Altılı masadan görüştükleri partileri de açıkladı!
Fatih Erbakan'dan görülmemiş asgari ücreti vaadi! Altılı masadan görüştükleri partileri de açıkladı!
12 Kasım tatbikatta ne yapılacak? Neden tatbikat yapılıyor? Tatbikat saat kaçta?
12 Kasım tatbikatta ne yapılacak? Neden tatbikat yapılıyor? Tatbikat saat kaçta?
Milli Piyango yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi belirlendi! Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları belli oldu
Milli Piyango yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi belirlendi! Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları belli oldu
Milli Piyango yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi belirlendi! Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları belli oldu
Milli Piyango yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi belirlendi! Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları belli oldu
Fatih Erbakan'dan görülmemiş asgari ücreti vaadi! Altılı masadan görüştükleri partileri de açıkladı!
Fatih Erbakan'dan görülmemiş asgari ücreti vaadi! Altılı masadan görüştükleri partileri de açıkladı!
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Sahipsiz kediyi yakarak öldüren caniden pes dedirten açıklama! "Kendimde değildim"
Sahipsiz kediyi yakarak öldüren caniden pes dedirten açıklama! "Kendimde değildim"
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni”nde konuştu! "Özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni”nde konuştu! "Özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz"