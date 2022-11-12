Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'nun o sözlerini eleştirdi: "Bu seçim 'deneme' değil "

Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu bilinirken muhalefet kanadı bir aday belirlemedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olma isteğini dile getirirken İYİ Parti ve altılı masadaki bazı partilerin bu duruma karşı çıktığı biliniyor. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Sivas'ta yerel bir TV kanalının yayına katılmış, seçmenlere seslenerek, "Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, nasıl bir adam bir görelim. Verdiği sözün arkasında durur mu durmaz mı bir görelim. Gerçeği görmesi lazım, verilen sözün ne anlama geldiğini görmesi lazım." demişti.

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KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını değerlendiren Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, dikkat çeken bir çıkış yaptı. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağını ima eden Dündar şu ifadeleri kullandı:

"CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: 'Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim' demiş. Bu yanlış bir söylem. Çünkü bu seçim "deneme" değil, "kazanma" seçimi. Millet İttifakı kazanacak adayla seçime gitmek zorunda. Zira bu seçimin tekrarı olmayacak!.."