Uğur Dündar, sosyal medya hesabından sert konuştu! Veyis Ateş'e adeta ateş püskürdü!

Avusturya'da ABD'nin girişimiyle gözaltına alınıp tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon avro istediği iddia edilen Habertürk TV'nin eski sunucusu Veyis Ateş uzun süredir koruduğu sessizliğini, bugün yaptığı açıklamalar ile bozmuştu. Uzunca açıklamasında Uğur Dündar'a yönelik de sözler sarf eden Veyis Ateş'e Dündar'dan sert bir yanıt geldi.

Uğur Dündar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Veyis Ateş,

Sen ana rahmine düşmeden iki yıl önce ben, canım pahasına halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet ediyordum.

Bugün de doğru bildiğim yolda yılmadan, dimdik ilerliyorum.

Sen, benim meslek namusumu sorgulayacaklar sıralamasında ancak zurnanın son deliği olabilirsin!"

Öte yandan gazeteci Yılmaz Özdil de bu tartışmaya dahil oldu. Uğur Dündar'ın paylaşımını alıntılayan Özdil, "Altına imza atarım, hep söylüyorum, sikindirik tipleri ciddiye alma ağabey" diyerek ağzını bozdu.

Altına imza atarım, hep söylüyorum, sikindirik tipleri ciddiye alma ağabey https://t.co/yTLXb73ZDm — Yılmaz ÖZDİL (@yilmazsozcu) September 22, 2021

Veyis Ateş, Yılmaz Özdil'in kendisine söylediği sözlere karşılık verdi. Ateş, edebiyat tarihinden bir örnek vererek “Tahir Efendi bana kelp demiş;

İltifatı bu sözde zahirdir.

Benim mezhebim Malikidir,

Zira itikadımca kelp Tahirdir.”" dedi.

“Tahir Efendi bana kelp demiş;

İltifatı bu sözde zahirdir.

Benim mezhebim Malikidir,

Zira itikadımca kelp Tahirdir.” https://t.co/s9vnKKdti0 — Veyis Ateş (@veyisates) September 22, 2021

VEYİS ATEŞ NELER SÖYLEMİŞTİ?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Veyis Ateş, şu ifadelere yer vermişti.

"Aklı hür, vicdanı hür, olayları çapraz okuyan, ideolojik körlükten uzak, her duyduğuna hemen inanmayacak kadar feraset sahibi kamuoyunun, çok kıymetli mensuplarına saygıyla…

Bazıları (sözüm ona gazeteci diye geçinen bazıları özellikle) bana soruyorlar, yazıyorlar: 'E’ hadi nerede suç duyurusu diye..!' Sizi buna tanık etmekten men ediyorum, değmezsiniz. Neden biliyor musunuz?

Ben yapmadığım bir şeyle iddia ve itham edilirken; biri, diğerine 'Para aldın' diyor. Diğeri ona canlı yayında bi’ küfretmediğini bırakıyor. Sonra öpüşüp koklaşılıyor, barışılıyor. Fonlanma listeleri çarşaf çarşaf ortalığa saçılıyor. Bizim sözde gazeteciler havaya bakıp ıslık çalıyor.

Hoop! Bi’ saniye..! E hadi beni sîgaya çektiğiniz gibi onlara da sorsanıza..! 'Meslek büyüğü! abilerimiz..! Nedir bu durum? Tamam yanlış anlaşılmışsınız da neydi sizi beddualaşacak kadar hırçınlaştıran bu durum..!?' diye…?

İşte bu ikiyüzlülüğünüzden sonra vazgeçtim sizlere bi’şi anlatmaktan, göstermekten… Gidin yatın! 'Tarafsız gazeteciyim ben' nidalarınıza da sifon çekin.

Yayın hayatım boyunca hep merkezde durmaya gayret ettim. Her konuya eşit süre tanıyarak konuk(ları) anlamaya çalıştım; anladığımı da aktarmaya…

Tüm bunları yaparken de dînî, fikrî, an’anevî tüm müktesâbatımı mümkün olduğunca yaptığım mesleğe, sorduğum soruya, ilettiğim yoruma katmamaya özen gösterdim. Aklım da vicdanım da ruhum da rahat. Akşam başımı yastığa hep rahat koydum.

Gelelim şu mevzuya… Katıldığım TV programında yapacağımı söylediğim her şeyi yaptım, yapmaya da devam edeceğim. Üstüme bir çamur atıldı ve ben bunu temizleyeceğim. Tek güvencem Hz. Allah ve yüce Türk adaleti.

Ve fakat… Yarın bir gün mahkeme kararları açıklandığında bunları da manşetlerinize, köşelerinize taşıyacak mısınız yoksa 'He’ tabi tabi..!' deyip buna da mı burun kıvıracaksınız? (Bence ikincisi..)Bu ikiyüzlülüğünüzden dolayı sizinle bir şey paylaşmayacağım.

Yaa bi’de… Akl-ı evvelin biri kalktı, Marmaris ‘de teknemi yaktığımı, sigortadan da para almak için bunu yaptığımı yazdı iyi mi…! Tekne sahibini ne tanırım, ne görmüşlüğüm var.

Bu yangının itfaiye raporunda , polis kayıtlarında teknenin kime ait olduğu ortaya çıkınca nereye kaçacaksın!? Hâlâ gazeteciyim diye ortalıkta gezecek misin(iz)? Neyse…. Seninle de mahkemede hesaplaşacağız, o zaman öğrenirsin tekne kime aitmiş..?)

Şu fânî hayatta başıma gelen iyi/kötü her şeye karşı şık durmaya gayret ettim; ucuzlaşmamaya, müptezelleşmemeye… Akıl ve beden sağlığım elverdikçe buna özen göstermeye dikkat edeceğim.

'Biz bu mahallede kırk kişiyiz, hepimiz birbirimiz biliriz.' Kimler kimlerle, neler neler..! Şimdilik off the record..! Ama siz yine de bekleyedurun, bir gün belki..'