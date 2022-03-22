Uğur Dündar'dan sürpriz adaylık! Fenerbahçe'de görevi devralıyor!

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi öncesi sürpriz gelişme Vefa Küçük, Nail Kır ve Sait Yılmaz'ın ardından duayen gazeteci Uğur Dündar da adaylar arasındaki yerini aldı.

Uğur Dündar'dan sürpriz! Fenerbahçe Yüksek Divan Başkanlığı'na aday oldu.

BUGÜN AÇIKLAYACAK

Basında yer alan haberlere göre saat 14:00'te Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı. Böylelikle Fenerbahçe'de Nisan ayında gerçekleşecek Yüksek Divan Kurulu başkanlığı seçimine kısa bir süre kala başkan adaylarının sayısı 4'e yükseldi.

YÖNETİMDE GÖREV ALMIŞTI

Sarı-lacivertli ekipte Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi maç takvimine göre belirlenecek. Seçim, 9 veya 10 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Koyu Fenerbahçeli olan Uğur Dündar, Aziz Yıldırım'ın ilk başkanlık dönemi 1999-2001 yılları arasında yönetimde yer almış ve ikinci başkanlık yapmıştı.