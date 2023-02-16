Ugur Durmus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ugur Durmus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ugur Durmus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ugur Durmus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ugur Durmus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ugur Durmus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ugur Durmus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ugur Durmus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ugur Durmus 22 Haziran 1988 tarihinde Gaziantep şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Uğur Durmuş şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ugur Durmus Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ugur Durmus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osmaniyespor FK futbol takımında oynamaktadır. Osmaniyespor FK takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ugur Durmus'nin Osmaniyespor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ugur Durmus Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ugur___durmus50/

Ugur Durmusboyu ve yaşı kaç

Ugur Durmus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ugur Durmus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Ugur Durmus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ugur Durmus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2007 yılında Kumluca Bld

11 Eylül 2008 yılında Bilinmiyor

25 Eylül 2009 yılında Bilinmiyor

28 Ocak 2010 yılında Kocaelispor

29 Ocak 2011 yılında Körfezspor

30 Haziran 2011 yılında Kocaelispor

3 Ağu 2011 yılında Gölcükspor

23 Mart 2012 yılında Kulüpsüz

17 Temmuz 2012 yılında Batman Petrol

27 Ağu 2014 yılında Tavşanlı Linyit

8 Ocak 2015 yılında Yeni Diyarbakır

27 Ağu 2015 yılında Payasspor

10 Ağu 2016 yılında Muğlaspor

11 Ocak 2017 yılında Afyonspor

31 Ocak 2018 yılında Z. Kömürspor

9 Nisan 2018 yılında Afyonspor

1 Ağu 2018 yılında Nevşehir Bld

29 Ağu 2019 yılında Yomra Spor

17 Ocak 2020 yılında 52 Orduspor FK

16 Eylül 2020 yılında Uşak Spor

5 Ocak 2021 yılında Karaköprü Bld

22 Ağu 2021 yılında Ağrı 1970 Spor

4 Ağu 2022 yılında Siirt İÖİ

13 Ocak 2023 yılında Osmaniyespor FK

Ugur Durmus kimdir

Ugur Durmus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ugur Durmus şuan Osmaniyespor FK takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Antalya Sanayispor

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Ugur Durmus nereli

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