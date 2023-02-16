Ugur Erk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ugur Erk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ugur Erk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ugur Erk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ugur Erk 20 Kasım 1992 tarihinde Edirne şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Uğur Erk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ugur Erk Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ugur Erk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Edirnespor futbol takımında oynamaktadır. Edirnespor takımına 2 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Ugur Erk'nin Edirnespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ugur Erk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ugur Erk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ugur Erk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ugur Erk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Eylül 2012 yılında Lüleburgazspor

3 Şubat 2014 yılında Gaziosmanpaşa

7 Ocak 2015 yılında Eyüpspor

19 Ocak 2016 yılında Orhangazispor

31 Ağu 2016 yılında Eyüpspor

24 Ağu 2017 yılında HEASK

28 Ağu 2018 yılında Gölcükspor

28 Ağu 2019 yılında Çatalcaspor

15 Ocak 2020 yılında HEASK

2 Ekim 2020 yılında Edirne Bld

Ugur Erk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ugur Erk şuan Edirnespor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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