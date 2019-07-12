Uğur Işılak Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

UĞUR IŞILAK KİMDİR?

Doğum tarihi : 15.Kasım.1971

Uğur Işılak kaç yaşında : 48

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Ses Sanatçısı, Besteci, Şair, TV Sunucusu

Uğur Işılak doğum yeri : Neviges, Almanya

UĞUR IŞILAK BİYOGRAFİSİ

Uğur Işılak, 15 Kasım 1971 tarihinde Almanya, Neviges’de doğmuştur. Aslen Ankara, Şereflikoçhisarlıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi Almanya’da okudu. Çocukluk yıllarında, şiire ve şairlere olan merakı ile sekiz yaşlarında ilk şiirlerini yazmaya başladı. Bağlama çalmayı abisi Abdullah Işılak'tan öğrendi. 12 yaşında iken ailesiyle birlikte Gelsenkirchen şehrine taşındılar. Açıköğretim İktisat Fakültesini bitirdi. Fatih Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği Bölümünü devam etti.

Yazdığı şiirlerini, onüç yaşında bestelemeye başladı. 17 yaşında iken Almanya’da ilk albümünü çıkardı ve Avrupa'nın muhtelif yerlerinde konser verdi.

1990 yılında Almanya'da ses kayıt stüdyosu kurarak aranje ve tonmaisterlik yapmaya başladı.

1998 yılında Türkiye'ye yerleşti. Aynı yıl İstanbul’da 'Divan Müzik' şirketini kurdu.

2002 yılında “Ben Ağlarsam Kıyamet Kopar” adlı albümünü çıkardı ve Kanal 7 İnt. Kanalında 'Uğur Işılak'la Ozanca' isimli kendi TV programını sundu.

Uğur Işılak, 2008 – 2010 yılları arasında ATV Avrupa kanalında 32 hafta düzenli olarak ‘’Uğur IŞILAK’la Yıldırım Gibi'' İsimli TV programını hazırlayıp sundu. Daha sonra“Söz pazarı” ve TRT Haber kanalında “Yeni Şeyler Söylemek lazım” isimli programlar yaptı.

2012 yılında Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerinden oluşan “Üstad” albümünü çıkardı.

7 Haziran 2015 tarihinde yapılan Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul 3. bölgeden 9. sıra milletvekili seçildi.

Albümleri:

1993 - Kim Kime Dum Duma

1997 - Duy Sesimi

1998 - Dönen Alçak Olsun

2000 - Söyleyeceklerim Var

2001 - Yıldırım Gibi

2002 - Ben Ağlarsam Kıyamet Kopar

2005 - Kalabalık Yalnızlara & Ozanca

2006 - Sil Baştan

2007 - Aşkın Cenazesi Var

2008 - Sizin Gibi Değilim

2009 - Artık Geç Oldu

2011 - Miras 1

2012 - Üstad

2013 - Makam-ı Sultan

2014 - Akifçe

2015 - 2 CD 2 Kelam