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  3. Uğur Karakullukçu neden saldırıya uğradı? UltAslan üyeleri Kontra programı yorumcularına neden saldırdı?

Uğur Karakullukçu neden saldırıya uğradı? UltAslan üyeleri Kontra programı yorumcularına neden saldırdı?

Gazeteciler Uğur Karakullukçu, Candaş Tolga Işık, Serdar Ali Çelikler ve Onur Tuğrul, Kontra programı sonrası ultrAslan üyesi 3 kişinin saldırı girişimine maruz kaldı. Bu kapsamda Uğur Karakullukçu neden saldırıya uğradı? ultAslan üyeleri Kontra programı yorumcularına neden saldırdı? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Haber Global ekranlarının sevilen programı Kontra'nın sunucusu Onur Tuğrul, yorumcuları , Candaş Tolga Işık, Serdar Ali Çelikler ve Uğur Karakullukçu, dün  UltAslan üyeleri olduğu belirtilen 3 kişinin saldırı girişimine uğradı. Bunun üzerine vatandaşlar saldırının neden olduğunu merak ettikleri için Uğur Karakullukçu neden saldırıya uğradı? ultAslan üyeleri Kontra programı yorumcularına neden saldırdı? sorularına yanıt aramaya başladı. 

UĞUR KARAKULLUKÇU NEDEN SALDIRIYA UĞRADI?

Uğur Karakullukçu, Kontra programında ultAslan grubu hakkında isim vermeden bazı eleştirilerde bulunmuştu. Programın ardından bu olayın yaşanması akıllara eleştiriler nedeniyle bu olayın gerçekleştiğini getirdi. 

 

ULTASLAN ÜYELERİ KONTRA PROGRAMI YORUMCULARINA NEDEN SALDIRDI?

Uğur Karakullukçu, ultAslan grubunu eleştirdiği için program sonrası saldırı girişimine maruz kaldı. Karakullukçu ile birlikte Kontra'nın sunucusu Onur Tuğrul,  Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler'de saldırı girişimine maruz kaldı. Ekip, saldırganlardan şikayetçi oldular.

{TITLE_STRIP}Kontra programı sonrası gazetecilere saldırı girişimi!

 

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