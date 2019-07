Uğur Kıvılcım Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

UĞUR KIVILCIM KİMDİR?

Doğum tarihi : 15.Aralık.1942 Ölüm tarihi : 27.Kasım.2018

Uğur Kıvılcım kaç yaşında öldü : 76

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Uğur Kıvılcım doğum yeri : İstanbul

Ölüm yeri : İstanbul

UĞUR KIVILCIM BİYOGRAFİSİ

Uğur Kıvılcım, 15 Aralık 1942 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Uygulamalı Sinema Oyunculuğu-tiyatro-seslendirme Eğitimi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularındandır. Çok sayıda filmde rol aldı.

Uğur Kıvılcım, Küçük Beyin Kısmeti filminde Sevim, Samanyolu Filminde Didar, Kadın Değil Baş Belası filminde darbukacı, Güllü filminde hizmetçi, Bülbül Yuvası filminde Zerrin, Adsız Cengaver filminde Cabbar'ın başı vurulan eşi, Gelin Çiçeği filminde gitarist Uğur, 1973 yapımı Yalancı filminde Ayşe, Diyet filminde işçilerden Şerife, Dünden Sonra Yarından Önce filminde Mübeccel, Dudaktan Kalbe dizisinde Huriye yenge ve Eyvah Babam ile Eyvah Kızım Büyüdü dizilerinde Latife Sultan rollerini oynamıştır.

Uğur Kıvılcım, Semih Sezerli ile evli idi. Eşi Semih Sezerli 14 Aralık 1980tarihinde vefat etti. 1 Temmuz 1967 tarihinde Kıvılcım Sezerli adında bir oğlu oldu.

2013 yılında müzikleri Cahit Berkay'ın yaptığı, yönetmeni Ayhan Özen Olan “Sürgün İnek” adlı sinema filminde Hasan Kaçan, Şebnem Sönmez, Fırat Tanış, Cezmi Baskın, Vildan Atasever, Tolga Güleç, Necip Memili, Burak Satıbol, Serkan Öztürk, Tarık Papuççuoğlu, Bülent Çolak, Sadi Celil Cengiz, Hüseyin Soysalan, Erdal Cindoruk, Savaş Bayındır, Ali Savaşçı, Ozan Akbaba, Fırat Paşayiğit, Mine Teber, Bedia Ener, Uğur Kıvılcım, İskender Bağcılar ve Eşref Kolçak ve Yılmaz Gruda ve Köksal Engür ile birlikte rol aldılar.

27 Kasım 2018 tarihinde İstanbul'da 76 yaşında vefat etti.

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

- Sürgün İnek (Melek teyze) (Sinema Filmi) 2013

- İki Dünya Arasında (TV Dizisi) 2012 - 2014

- Muck (Meryem) (TV Dizisi) 2012

- İnsan Aldandı (Fatma Nine) (TV Dizisi) 2011

- Bendeyar (Fatma) (Sinema Filmi) 2011

- Mahpeyker Kösem Sultan (Nimet) (Sinema Filmi) 2010

- Çıngıraklı Top (Komşu Teyze) (Sinema Filmi) 2009

- Cesaretin Var mı Aşka (TV Dizisi) 2008

- Ana SözüTV Filmi2008

- Adak (Emriye)TV Filmi2008

- Yaprak Dökümü (Nurunisa) (TV Dizisi) 2007 - 2010

- Tutkunum Sana (Kadın) (TV Dizisi) 2006

- Beşinci Boyut (Türkan) (TV Dizisi) 2005

- Yusuf Yüzlü (Ferize Hanım) (TV Dizisi) 2004

- Mavi Rüya (Nergis) (TV Dizisi) 2004

- Görünmez Adam (Hatçe Nine) (TV Dizisi) 2004

- Büyük Buluşma (Fadime) (TV Dizisi) 2004

- Serseri Aşıklar (Şerife) (TV Dizisi) 2003

- Bir Yıldız Tutuldu (Babaanne Seher) (TV Dizisi) 2003

- Yarım Elma (Pire Nine) (TV Dizisi) 2002

- Kuzenlerim (Güzide Teyze ) (TV Dizisi) 2002

- Yeşil Işık (Gönül) (Sinema Filmi) 2001

- Bizim Otel (TV Dizisi) 2001

- Üvey Baba (Hayroş) (TV Dizisi) 2000

- Çarli İş Başında (Hürrem Hanım) (TV Dizisi) 2000

- Eyvah Kızım Büyüdü (Latife Sultan) (TV Dizisi) 2000

- Kurt Kapanı (Şefika Teyze ) (TV Dizisi) 1999

- Ayşecik (Haminne) (TV Dizisi) 1999

- Eyvah Babam (Latife Sultan) (TV Dizisi) 1998

- Baba Bana Reyting Al (TV Dizisi) 1998

- Can Ayşecik (Haminne) (TV Dizisi) 1997

- Çiçek Taksi (TV Dizisi) 1995

- Melek Apartmanı (TV Dizisi) 1995

- Gerilla (Konuk Oyuncu)TV Filmi1994

- Çöplükler Kraliçesi (Sinema Filmi) 1993

- Bir Kadın Bir Yaşam (Gülten) (TV Dizisi) 1993

- Beyaz Gece / Mehmet Emin Tokad... (Anne) (Sinema Filmi) 1993

- Mahallenin Muhtarları (TV Dizisi) 1992

- Kapıları Açmak (Sinema Filmi) 1992

- Sonsuza Yürümek (Hatice Teyze) (Sinema Filmi) 1991

- Yalnız Değilsiniz (Hatice Teyze) (Sinema Filmi) 1990

- Kuş Sayfaları (Nine) (TV Dizisi) 1990

- Sığıntı (Sinema Filmi) 1988

- Dünden Sonra Yarından Önce (Mübeccel) (Sinema Filmi) 1987

- Bu Nasıl Dünya (Sinema Filmi) 1976

- Sabıkalı (Mahpus Semiha) (Sinema Filmi) 1974

- Kanlı Sevda (Fatma) (Sinema Filmi) 1974

- Düşmanlarım Çatlasın (Hizmetçi) (Sinema Filmi) 1974

- Diyet (Şerife) (Sinema Filmi) 1974

- Yalancı / Çok Yalnızım (Ayşe) (Sinema Filmi) 1973

- Kefenin Cebi Yok (Sinema Filmi) 1972

- Güllü (Hizmetçi) (Sinema Filmi) 1971

- Gelin Çiçeği (Uğur) (Sinema Filmi) 1971

- Gönül Meyhanesi (Raziye) (Sinema Filmi) 1970

- Bülbül Yuvası (Zerrin) (Sinema Filmi) 1970

- Ölmüş Bir Kadının Mektupları (Hemşire) (Sinema Filmi) 1969

- Yanık Kaval (Sinema Filmi) 1969

- Boş Çerçeve (Hizmetçi) (Sinema Filmi) 1969

- Kadın Değil, Baş Belası (Sinema Filmi) 1968

- Samanyolu (Didar) (Sinema Filmi) 1967

- Şoför Deyip Geçmeyin (Gül'ün Arkadaşı) (Sinema Filmi) 1966

- Günahkar Kadın (Uğur) (Sinema Filmi) 1966

- Şepkemin Altındayım (Leyla) (Sinema Filmi) 1965

- Veda Busesi (Hizmetçi Leyla) (Sinema Filmi) 1965

- Uzakta Kal Sevgilim (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi) 1965

- Turist Ömer Dümenciler Kralı (Sinema Filmi) 1965

- Tehlikeli Adımlar (Sinema Filmi) 1965

- Mualla (Sinema Filmi) 1964

- Hostes Hanım (Sinema Filmi) 1964

- Bir İçim Su (Ayşe) (Sinema Filmi) 1964

- Anne / Çok Gördü Felek (Uğur) (Sinema Filmi) 1964

- Anasının Kuzusu (Sinema Filmi) 1964

- Üç Çapkın Gelin (Sinema Filmi) 1963

- Çiçeksiz Bahçe (Sinema Filmi) 1963

- Küçük Beyin Kısmeti (Sevim) (Sinema Filmi) 1963

- Geçim Dünyası (Sinema Filmi) 1963

- Genç Kızlar (Naciye Baygınyıldız) (Sinema Filmi) 1963

- Memnu Meyva (Sinema Filmi) 1962

- Lekeli Kadın (Sevgi) (Sinema Filmi) 1962

- Kıyma Bana Güzelim (Sinema Filmi) 1962

- Kısmetin En Güzeli (Nermin) (Sinema Filmi) 1962

- Kırmızı Karanfiller (Sinema Filmi) 1962

- Biz de Arkadaş mıyız? (Sinema Filmi) 1962

- Aşk Yarışı (Sinema Filmi) 1962

- Aşk Merdiveni (Sinema Filmi) 1962

- Tatlı Günah (Nesrin) (Sinema Filmi) 1961

- Acı Zeytin (Elif) (Sinema Filmi) 1961

- Tütün Zamanı (Rabiş) (Sinema Filmi) 1959

- Serseri (Genç Figan) (Sinema Filmi) 1959

- Beklenen Bomba (Müjgan) (Sinema Filmi) 1959

- Ölümden De Acı (Sinema Filmi) 1958

- Fakirler (Sinema Filmi) 1958

- Ana Gibi Yar Olmaz (Sinema Filmi) 1958

- Annemin Gözyaşları (Sevgi) (Sinema Filmi) 1957

- Yetim Yavrular (Sevim) (Sinema Filmi) 1955

- Ebediyete Kadar (Küçük Jale) (Sinema Filmi) 1955

- Yaban Kız (Ayşe nin Çocukluğu) (Sinema Filmi) 1954