Uğur Meleke: Finaller seyircisiz olarak önceden belirlenen ülkelerde oynanacak

Uğur Meleke, Türkiye ve Avrupa'daki çok sayıda ülkede liglerin seyircisiz oynanacağını söyledi ve, "Türkiye'nin planında seyircili diye bir düşüncesi yok. Haziran ayının ilk haftası gibi ligi başlatıp, Temmuz ortasında da seyircisiz olarak lig bitirebilir. Avrupa'da da birçok ülke benzer şekilde planlar yapıyor. UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi finallerinin de seyircisiz olarak daha önce belirlenen ülkelerde oynanacak." dedi.

Uğur Meleke, kulüp gelirlerindeki değişim ile ilgili söyledikleri ise şu şekilde:

"Maç günü gelirleri kulüpler için artık olmayacak. Çünkü uzun bir süre bilet satışı yapılmayacak. Yayın gelirleri ülkeden ülkeye fark eder. Futbolcu maaşları akıl dışı, yıllık 15-20 milyon euro maaş alıyorlar. Koronavirüsün etkisiyle futbolcu maaşları da büyük değişeme uğrayacak. Bir akademisyenin bir mühendisin aldığı maaşın yüz katını futbolcular alabiliyordu. Bu sene transfer dönemi yaşanırsa tarihin en hareketli transfer dönemi yaşanacak. Kulüplerin gelirleri sekteye uğrarsa futbolcu satışları büyük bir patlama yaşayacak. Borçlu kulüpler futbolcu satmaya mecbur kalacak. Neymar, Harry Kane, Cristiano Ronaldo gibi birçok futbolcu yeni transfer yapabilir. Şu an için Manchester United, Barcelona, Real Madrid gibi kulüpler daha karlı kulüpler."