Uğur Mumcu, otomobilinin sergilendiği Eskişehir'deki parkta anıldı

GAZETECİ- yazar Uğur Mumcu, Ankara'daki evinin önünde bombalı saldırıyla öldürülmesinin 26'ncı yıl dönümünde, adının verildiği ve infilak ettirilen otomobilinin sergilendiği Eskişehir'deki parkta törenle anıldı.

24 Ocak 1993 tarihinde, evinin önünde otomobiline konulan bombayla öldürülen Cumhuriyet Gazetesi'nin başyazarı Uğur Mumcu için isminin verildiği Odunpazarı ilçesindeki parkta anma töreni düzenlendi. Mumcu'nun bombalı saldırıda enkaza dönen 06 YR 245 plakalı otomobilinin mermer ve cam kaide içinde sergilendiği, Büyükdere Mahallesi Buse Sokak'taki Uğur Mumcu Parkı'nda yapılan anma törenine CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt ile çok sayıda Eskişehirli katıldı.

'BU ANIT İBRET VESİKASIDIR'

Törende konuşan Başkan Büyükerşen, Uğur Mumcu'nun, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nde öğrencilere ders verdiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Uğur Mumcu, her hafta Eskişehir'e ders vermek için gelirdi. Üniversitenin misafirhanesinde oturur, geç saate kadar Türkiye'nin meselelerini tartışırdık. Suikaste uğradığı otomobili adli emanete atmışlar. Biz Eskişehir'e memnuniyetle kabul ettik. O, memleket meselelerini tartıştığımız günleri yaşarken, bir gün gelip Uğur'un katledilişine sebep olan bombalama olayındaki arabasının bir tabut şeklindeki cam bir anıta konulmasının dizaynının bana düşeceğini de hiç düşünmemiştim. Bu anıt bir ibret vesikasıdır. Suçlular bulunsa da burada durmalıdır. Hatta suçluların fotoğraflarını da buradaki tabelaya asmalıyız diye düşünüyorum."

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DHA