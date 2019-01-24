Uğur Mumcu patlatılan aracı önünde anıldı

Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 26'ncı yılında Eskişehir'de kendi adını taşıyan parkta ve müzeye kaldırılan aracı önünde anıldı.

Odunpazarı Belediyesi tarafından, 24 Ocak 1993'te Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde arabasına bırakılan bombanın patlaması sonucu öldürülen Uğur Mumcu anısına tören düzenlendi. Mumcu, Odunpazarı Belediyesi tarafından adına açılan Uğur Mumcu Parkı'nda, bombalı saldırıya uğradığı "06 YR 245" plakalı aracın sergilendiği anıtın önünde anıldı.

"Bu araç ibreti alem olsun diye burada kalacak"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "26 yıl çok çabuk geçti ama 26 yıldır katilleri bulunamayan, davası sonuçlanmayan bir suikasti takip ediyoruz, izliyoruz. Bu araç, gerçekleşen suikastin sonucu alınıncaya kadar ibreti alem için burada duracak. Uğur Mumcu'nun kişiliğini, niteliğini anlatmaya ihtiyaç görmüyorum. Bütün yaşamı terörle, anti demokratik olaylarla mücadele içinde geçmiş bir aydın, bilir kişi, usta gazeteci teröre kurban gitti. Ama devletimiz bu katilleri yakalamakta sınıfta kaldı. Şimdi 26 yıl sonra bizler Eskişehir'de Uğur Mumcu Anıtı'nın önünde Uğur Mumcu'yu saygıyla ve rahmetle anıyoruz, katillerini de kınıyoruz. Nitekim, Gaffar Okan'a da bir suikast yapıldı. Terör siyaset, kişilik, meslek ayrımı yapmıyor. Dolayısıyla terörü her alanda lanetlememiz, teröre karşı durmamız gerektiğini bir kez daha anlıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından şair yazar Ataol Behramoğlu, Uğur Mumcu için yazdığı şiiri okurken, müzisyen Haluk Çetin "Yiğidim aslanım burada yatıyor", "Cellat" adlı şarkıları seslendirdi.

Törene CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, CHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci, Şair-Yazar Ataol Behramoğlu, Müzisyen Haluk Çetin ile demokratik kitle örgütleri temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA