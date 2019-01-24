Uğur Mumcu vefatının 26’ıncı yılında Maltepe’de anıldı

Uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden usta gazeteci Uğur Mumcu, vefatının 26'ıncı yıl dönümünde Maltepe'de anıldı.

Ankara'da uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden usta gazeteci Uğur Mumcu, vefatının 26'ıncı yılında Maltepe'de düzenlenen etkinlikle anıldı. 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önüne bomba koyularak suikasta uğrayan gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür ve Sanat Merkezi'nde anma programı düzenlendi. "Özgürlük Gelecektir, Gelecek Bizimdir" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Nebil Özgentürk'ün anlatımıyla birlikte Uğur Mumcu belgeseli gösterildi. Belgeselin hemen ardından ise Grup Gündoğarken sahne alarak bir konser verdi. Günün anısına Maltepe Belediyesi tarafından Nebil Özgentürk ve Grup Gündoğarken'e hediye takdim edildi. Etkinliğe Maltepeli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca Uğur Mumcu'nun masası ve özel eşyalarının sergilendiği bir bölüm de katılımcılara sunuldu.

"Hayatını insanlığa, ülkesine, Kuva-yi Milliyesine adadı"

Gazeteci ve belgeselci Nebil Özgentürk "Biz vefalı bir ülkeyiz. Düşünsenize. 24 Ocak gelmiş ve kimse Uğur Mumcu'yu anmıyor. Uğur'un çok ciddi bir mal varlığı yoktu. Bütün hayatını araştırmaya adadı. Namuslu, onurlu bir gazeteciydi. Araştırmacı bir yazardı. Büyük paralar kazanabilirdi. Hayatını insanlığa, ülkesine, Kuva-yi Milliyesine adadı. Çok kısa bir ömür sürdü. Öylesine bir hüzün ki bu insanın her duyuşunda gözleri yaşarıyor. Bugün sosyal medyaya baktım. "Büyük insan Uğur Mumcu" diye başlayan yüz binlerce paylaşım var. Bunlar moral veriyor. Bütün bu büyük ölümlere, acımasız ve alçakların katlettiği bu kadar güzel insanın erken ölümüne bir anlamda küçük bir moral veriyor. Bu memleketin bir damarı var diyorsun " dedi.

Kaynak: İHA