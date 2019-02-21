Uğur Okulları İle Sihirli Bahçe Montessori çocuklar için el ele verdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde faaliyet gösteren Özel Edremit Uğur Okulları ile Özel Edremit Sihirli Bahçe Montessori Anaokulu arasında öğrenci eğitim protokol anlaşması imzalandı.

Protokolde iki kurum arasında 1. sınıfa başlayacak olan Sihirli Bahçe anaokulu öğrencilerine Uğur Okulları tarafından burs imkanı sağlanması ve Uğur Okulları'nda öğrenim gören öğrencilerin anaokulu çağında olan kardeşlerine Sihirli Bahçe Anaokulu tarafından burs imkanı sağlanacağı maddeleri yer aldı. Edremit Uğur İlkokulu Müdürü Öznur Bay ile Edremit Sihirli Bahçe Anaokulu Kurucusu Hüseyin Uzun arasında imzalanan protokol 20/02/2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Özel Edremit Sihirli Bahçe Anaokulu kurucusu Hüseyin Uzun "Bir eğitimin başarı kriteri çocuğun ne kadar mutlu olduğudur" dedi. Hüseyin Uzun, çocuklara ve eğitime verdiği önemi vurgulayarak sözlerini bitirdi.

Edremit'in eğitim öğretime gereken önemi verdiğini belirten Öznur Bay "Öncelikli hedefimiz her zaman öğrencilerimizdir. Öğrencilerine oyun oynama ve eğlenerek öğrenme imkanı sunan iki değerli kurum arasındaki anlaşmanın körfez için yararlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA