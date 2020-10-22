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Uğur Okullarına sosyal medya ödülü

Marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen Social Media Awards Turkey yarışmasının sonuçları açıklandı. Açıklanan yarışmada ise Uğur Okulları gümüş ödülün sahibi oldu.

Uğur Okullarına sosyal medya ödülü

Marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen Social Media Awards Turkey yarışmasının sonuçları açıklandı. Uğur Okulları sosyal medya yarışması Social Media Awards Turkey'de gümüş ödülün sahibi oldu.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Social Media Awards Turkey 2020'ye 1 Mart 2019 – 1 Mart 2020 tarihleri arasında dijital ortamda yayınlanan çalışmalar katıldı. Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle bu yıl Youtube üzerinden canlı yayınlanan törende, Uğur Okulları sosyal medyadaki çalışmalarıyla gümüş ödül kazandı. 50'den fazla sektörde toplam 48 binden fazla sosyal medya hesabının bir yıllık dönemdeki performansı ölçümlenerek hazırlanan verilere göre Uğur Okulları, Özel İlk Orta Eğitim Kurumları kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Uğur Okullarına sosyal medya ödülü

"PAYLAŞIMLARIMIZ GENİŞ KİTLELERE ULAŞIYOR"

Sosyal medyanın, iletişimin en güçlü olduğu alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Uğur Okulları Kurumsal İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Türkay "Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olarak, öğrencilerimiz ve velilerimizle doğrudan ve anlık buluşma anlamında sosyal medyayı yoğun olarak kullanıyoruz. Bunun yanı sıra sosyal medya yeni jenerasyona ulaşmak için en doğru platform. Markaların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen Social Media Awards Turkey'de Uğur Okulları'nın, Özel İlk Orta Eğitim Kurumları kategorisinde gümüş ödülün sahibi olması bizim için gurur verici. Bu ödül, paylaşımlarımızın geniş kitlelere ulaştığının en önemli göstergesi. Tüm takipçilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.



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