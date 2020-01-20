Uğur Okullarının ‘Birleşmiş Milletler Çalıştayı’ kapanış seremonisi gerçekleşti

Uğur Okulları Sakarya Kampüsü tarafından düzenlenen "Birleşmiş Milletler Çalıştayı'nın kapanış seremonisi gerçekleşti. Sakarya Uğur Anadolu Lisesi Kurucu Müdürü Yavuz Müftüoğlu, "Gururluyum ve umutluyum" dedi.

Uğur Okulları Sakarya Kampüsü tarafından gerçekleştirilen ve 4 gün süren "Birleşmiş Milletler Çalıştayı'nın kapanış seremonisi gerçekleşti. Seremoniye Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Sakarya Uğur Anadolu Lisesi Kurucu Müdürü Yavuz Müftüoğlu, çalıştaya katılan öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi. Programın açılış konuşmasını yapan Sakarya Uğur Anadolu Lisesi Kurucu Müdürü Yavuz Müftüoğlu, "17 Ocak 2020 Cuma günü başlayan Uğur Birleşmiş Milletler Çalıştayı'nın 4 gün süren verimli çalışma süreci bugün itibarıyla tamamlanmış bulunuyor. Çalıştayın düzenlenmesinde yoğun çaba harcayan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca sizlerin bugünlere gelmesinde özveriyle emek harcayan anne ve babalarınıza, öğretmenlerimize minnet ve şükran duygularımı sunuyorum. Gururluyum ve umutluyum. Çünkü dünü unutmayan, yarına ışık tutan, yaşadığı dünya sorunlarına kayıtsız kalmayan bir gençliğimiz var. Sizlerin artık birer yetişkin insan olarak ülkemiz ve dünyamız adına başarı meşalelerini taşıyacağına inancım sonsuzdur" dedi.

"Yürekten inanıyorum ve güveniyorum"

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ise, "Gençlerimiz bugün burada Birleşmiş Milletler Çalıştayı'nda da ortaya koydular ki onlara güvenildiğinde, inanıldığında birçok sorunu ve problemi çözebiliyorlar. Biz zaten çocuklarımızın ve gençlerimizin sorunları çözen bir nesil olarak yetişmelerini arzu ediyoruz. Öğrencilerimiz bize bırakın arada bir düşelim ama ben kendim ayaklarımın üstüne kalkabilmeyi öğrenebileyim. Ben gençlerimize inanıyorum ve her yerde söylüyorum, burada da söylemek istiyorum, öyle güzel gençlerimiz geliyor ki 21. yüzyıl Türk gençlerinin yılı olacaktır. Buna yürekten inanıyorum ve güveniyorum" diye konuştu.

"Benim amacım size doğru yolu göstermekti"

Çalıştayda genel sekreter olarak görev yapan Elif Çaylan, "Konferans öncesi ve konferans süresince uğraşlarımız, verdiğimiz tüm emekler bize çok şey kattı. Bazen derslerimizi kaçırdık, bazı öğretmenlerimiz bize çok kızdı. Okul dışındaki bazı insanlara projemizi anlattığımızda bize "Siz bu işe nasıl girdiniz, neden girdiniz?" Bazen birbirimize bağırdık, kavgalar ettik. Konferanstan dolayı çok ağır bir yüküm vardı ama konferanstaki arkadaşlarım bana destek oldu. Ailem ve Uğur Okulları ailesi hep yanımdaydı. Benim amacım size doğru yolu göstermekti" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA