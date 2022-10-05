Uğur Pektaş, Yeni dizisiyle ekranlara dönüyor!

Oynadığı dizi ve katıldığı yarışmalarla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Uğur Pektaş yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.TRT Dijitalde yayınlacak olan dizinin çekimlerine başlandı.

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Uğur Pektaş, Yeni dizisiyle ekranlara dönüyor!

Oynadığı Arka Sokaklar dizisi ve katıldığı Survivor yarışmasıyla geniş çevrelere adını duyuran ünlü oyuncu Uğur Pektaş, bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, yeni dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Uğur Pektaş, "Teşkilat-ı Mahsusa Trablus" dizisiyle 6.5 yılın ardından yeniden izleyiciyle buluşacak.oyuncu-ugur-pektas-yillar-sonra-ekranlara-geri-15335969-1826-m.jpg

ÇEKİMLER BAŞLADI

Pektaş'ın yeni projesinden söz eden gazeteci Arif Hür, "İçsel yolculuğunu sürdürürken oyunculuk hususunda kendisini her daim geliştirmeyi arzu eden Pektaş, 6.5 yıl aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Pektaş, TRT'nin dijital için hazırladığı 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' adlı projede rol alacak. TRT Dijital'de yayınlanacak 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus'un çekimleri de geçtiğimiz haftalarda başladı. Türkiye, Tunus ve Cezayir'de çekimlerinin gerçekleşeceği dizi, gerçek bir ajan hikayesini konu edinecek" diye belirtti.Uzun zamandır ortalıkta görülmeyen Uğur Pektaş, son olarak yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze töreninde görüntülenmişti.

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