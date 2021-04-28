BioNTech CEO'su Uğur Şahin koronavirüs aşının Türkiye'ye ne zaman geleceğini açıkladı!

Gazetecilere konuşan BioNTech CEO'su Uğur Şahin, "Şimdi ilk dozları teslim ettik. Türkiye’ye çok daha fazla göndermeyi konuşuyoruz. Ancak bunun için üretim kapasitemizle uğraşmak lazım. Her şey yolunda giderse Haziran'da 30 milyona kadar dozu Türkiye sevk etmek istiyoruz. Temmuz ve Ağustos'ta daha fazla doz göndermeyi konuşuyoruz" dedi.

Geliştirdikleri Covid-19 aşısının 'çift mutant' Hindistan varyantına karşı etkili olduğunu belirten Şahin konuşmasında, "Hint varyantını test ediyoruz, ancak Hint varyantında daha önce test ettiğimiz ve aşımızın etkili olduğu mutasyonlar var, bu yüzden bu varyantta da etkili olacağından eminim" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'YE DAHA FAZLA AŞI GÖNDERMEYİ KONUŞUYORUZ"

Avrupa'nın koronavirüs ile mücadele süreci hakkında açıklama yapan Şahin, "Avrupa nüfusu Temmuz ayında, en geç Ağustos ayında sürü bağışıklığına kavuşmuş olur" diye konuştu. Kendisine yöneltilen Türkiye'deki durum ile ilgili sorulara bilim adamı Şahin, "Türkiye’ye hemen mümkün olduğu kadar çok doz (aşı) vermek istiyoruz, ancak onları önce üretmek zorundayız." yanıtını verdi. Sözlerine devam eden Şahin ardından, "Şimdi ilk dozları teslim ettik. Türkiye’ye çok daha fazla göndermeyi konuşuyoruz. Ancak bunun için üretim kapasitemizle uğraşmak lazım. Her şey yolunda giderse haziranda 30 milyona kadar dozu Türkiye sevk etmek istiyoruz. Temmuz ve ağustosta daha fazla doz göndermeyi konuşuyoruz." diye ekledi.

Sadece Müslümanların değil Yahudilerinde kafasında aşının içeriğine ilişkin sorular olduğuna değinen Şahin, aşının içerisinde hiçbir hayvansal gıda bulunmadığını belirterek, "Aşının helal olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"HER 18 AYDA BİR AŞIYA İHTİYAÇ DUYULACAĞINI VARSAYIYORUM"

Aşının etkinliğine ilişin soruları yanıtlayan Prof. Dr. Şahin, BioNTech aşısının, ikinci dozu olduktan 7 gün sonra maksimum etkiye ulaştığını belirtti. Ancak aşının ilk dozu vurulduktan sonraki 12. günün ardından etkisini göstermeye başladığını belirten Şahin, ilk dozu olduktan sonraki 1 ila 12 gün virüse karşı korumanın bulunmadığını ifadelerine ekledi.

Aşı korumasının zamanla azaldığını belirten Şahin, "8 ay sonra aşı korumasına neden olan antikorların önemli ölçüde düştüğünü görüyoruz. Aşı korumasını yeniden yaklaşık yüzde 100'e geri getirmek için üçüncü doz aşı olmaya ihtiyaç var. Bu üçüncü doz 9 ay sonra veya en geç 12 ay sonra yapılması korumanın yukarıya çıkarılmasına yardımcı olur. Buna da 'booster' aşı deniyor. Daha sonra her yıl veya her 18 ayda bir aşı olmaya ihtiyaç duyulacağını varsayıyorum." dedi.