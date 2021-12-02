Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi, tek şartı açıkladı! 4 ay zorlanacağız, normal hayata dönüş gelecek yaz!

Tüm dünya koronavirüs salgının yeni varyantı Omicron'a odaklandı. İçerisinde çok sayıda mutasyonu barındıran varyantın aşılardan kaçabileceği düşüncesi nedeniyle gözler aşı üreten firmalara çevrilirken BioNTech CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Almanya'da Almanya'nın Mainz kentinde düzenlenen Aydın Doğan Ödülü töreni sonrası Sözcü'den Deniz Zeyrek'e açıklamalarda bulundu.

NORMAL HAYATA DÖNÜŞ NE ZAMAN?

Salgının hayatımızdan çıkacağı gün için tarih veren Prof. Dr. Uğur Şahin, “4 ay daha zorlanacağız. Kurallara uyarak gelecek yaz, bağışıklığı kazanıp normal hayatımıza dönebileceğimize inanıyorum” dedi.

"KORKU DUYMAYA GEREK YOK"

BioNTech aşısının Omicron varyantına karşı etkili olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Uğur Şahin, bu soruya iki hafta içinde kesin bir yanıt verebileceklerini dile getirerek," Yeni Omicron varyant nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok. Paniğe gerek yok. Varyantın çok farklı mutasyonları olduğunu biliyoruz. Aşının bu varyanta daha az etki sağladığını ama ağır hastalıktan da koruduğunu biliyoruz.” diye konuştu.

"ÜÇÜNCÜ DOZ İLE YÜZDE 97 KORUMA SAĞLANIYOR"

Salgındaki son durum hakkında değerlendirmede bulunan Şahin, üçüncü doz aşının öneminden bahsederek şunları kaydetti:

“Vaka sayıları aşı olmayanlar arasında aşı olanlara kıyaslandığında 8 kat daha fazla. Aşı oranıyla kıyaslandığında yoğun bakıma alınma oranı da 8 kat daha fazla. Hatırlatma dozu gerekli. Özelikle belli bir yaş grubu için. Genel olarak nüfusun tamamı için 3. dozun gerekli olduğunu söylüyoruz. 20 kat daha koruma sağlıyor. Üçüncü doz ile yüzde 97 koruma sağlanıyor. Omicron'dan bağımsız olarak üçüncü dozu en kısa zamanda olmayı tavsiye ediyoruz.”

BİONTECH AŞISININ YAN ETKİLERİ VAR MI?

Türkiye'de de uygulanan BioNTech aşısının yan etkisi olmadığını ifade eden Şahin, söz konusu aşıların kanser hastalarında tekrar edilerek verildiğini belirterek, herhangi bir olumsuz yan etki olmadığını gördüklerini söyledi. Şahin," Yaptığımız araştırmalar süresince yan etki elde edilmiş değildir. (Biontech) En başarılı aşılardan birisi. 3 milyar kişiye yapılmış olacak. 150 ülkede yapılan bir aşı. Almanya'da daha yaşlı olan kesimin yüzde 80'i olmuş. Tereddüt edenleri ikna etmek gerekiyor. Aşının insanlara yardım ettiğini görmek mutluluk verici. Her aşı olan ile birlikte mutluluğumuz artıyor.” değerlendirmesinde bulundu.