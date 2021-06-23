Uğur Şahin'den delta varyantı açıklaması "BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili"

Koronavirüsle mücadele etkin şekilde devam ederken Hindistan kaynaklı delta varyantı tedirgin edici boyutlara ulaştı. BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin aşının korku yaratan delta varyantına dair açıklamalarda bulundu.

"AŞILAR YENİ VARYANTLAR ÜZERİNDE ETKİLİ"

BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin şirketin çevrimiçi yıllık genel toplantısında, geliştirdikleri aşının delta varyantına karşı etkinliğiyle ilgili açıklamalar bulundu. Şahin, korona aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlar karşısında da etkili olduğunu belirtti.

"AŞIYI MEVCUT VARYANTLARA UYARLAMA GEREĞİ YOK"

Merak edilen konular hakkında bilgilendirmelerde bulunan Şahin, şu anda mevcut aşıyı yeni varyantlara uyarlama gerekliliği olmadığını söyledi. Şahin üçüncü dozun gerekli olması veya yeni virüslere karşı uyum problemi yaşanma risklerine önlem amaçlı analiz çalışmalarının yürütüldüğünü ifade etti.

Şahin, her geçen gün yeni bilgiler elde edildiğini ve aşılanan insanlarda bağışıklığın zamanla azaldığını söyledi. Bağışıklığın zamanla azalmasına bağlı olarak yaşanan süreçte yeni varyantların ortaya çıktığı vurgulandı.

"ÜÇÜNCÜ DOZ AŞININ NE ZAMAN OLACAĞINI BİLMİYORUZ"

Üçüncü doz aşı tartışmaları hakkında net veriler bulunmadığına dikkat çeken BioNTech kurucusu, "Üçüncü doz aşının bağışıklığı yenilemek için yüksek bir değere sahip olabileceğini varsayıyorum. Ancak, (üçüncü doz) takviye aşılamanın ne zaman ve ne sıklıkta gerekli olacağını henüz bilmiyoruz" dedi.

"3 MİLYAR DOZ AŞI ÜRETİLMESİ HEDEFLENİYOR"

Aşılama çalışmalarının etkin şekilde devam ettiğini ifade eden Şahin, ABD'li ortakları Pfizer ile bu yıl üç milyar doz aşı üretmeyi planladıklarını belirtti. Ayrıca bu rakamların önümüzdeki yıl artması bekleniyor. BioNTech, üretilecek söz konusu aşıların en az yüzde 50'sini kendi üretmeyi planlıyor.