İhlas Haber Ajansı halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? İHA halka arz hisse, borsa kodu, kaç lot verir? | İzahnameMesut Özil'den kayınvalidesine büyük jest! Amine Gülşe istedi, o aldı! Milyonlar verdi...23 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı | Cam Tavanlar yeni ölümüyle Show TV'de23 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı | Yerli Dizi / Sinema Star TV'de23 Haziran 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı | Survivor 2021 TV8'de23 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Slovakya-İspanya" sonrasında EURO 2020 "Portekiz-Fransa" TRT 1'de23 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı |Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D'deYKS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor 2021? TYT, AYT, ydt saat kaçta bitiyor 2021?23 Haziran 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle FOX TV'deAda Masalı nerede çekiliyor? Ada Masalı dizisi hangi adada çekiliyor? Kırlangıç Adası nerede? Nasıl gidilir?
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Uğur Şahin'den delta varyantı açıklaması "BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili"

Uğur Şahin'den delta varyantı açıklaması "BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili"

Dünyada tedirginliğe yol açan delta varyantına dair BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin yeni aşının yeni varyantlar üzerindeki etkililiğine dair analizlerin devam ettiğini ifade ederek, aşıların delta varyantı üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Uğur Şahin'den delta varyantı açıklaması "BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili"

Koronavirüsle mücadele etkin şekilde devam ederken Hindistan kaynaklı delta varyantı tedirgin edici boyutlara ulaştı. BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin aşının korku yaratan delta varyantına dair açıklamalarda bulundu. 

"AŞILAR YENİ VARYANTLAR ÜZERİNDE ETKİLİ"

BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin şirketin çevrimiçi yıllık genel toplantısında, geliştirdikleri aşının delta varyantına karşı etkinliğiyle ilgili açıklamalar bulundu. Şahin, korona aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlar karşısında da etkili olduğunu belirtti.

Uğur Şahinden delta varyantı açıklaması BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili

"AŞIYI MEVCUT VARYANTLARA UYARLAMA GEREĞİ YOK"

Merak edilen konular hakkında bilgilendirmelerde bulunan Şahin, şu anda mevcut aşıyı yeni varyantlara uyarlama gerekliliği olmadığını söyledi. Şahin üçüncü dozun gerekli olması veya yeni virüslere karşı uyum problemi yaşanma risklerine önlem amaçlı analiz çalışmalarının yürütüldüğünü ifade etti.

Şahin, her geçen gün yeni bilgiler elde edildiğini ve aşılanan insanlarda bağışıklığın zamanla azaldığını söyledi. Bağışıklığın zamanla azalmasına bağlı olarak yaşanan süreçte yeni varyantların ortaya çıktığı vurgulandı.

Uğur Şahinden delta varyantı açıklaması BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili

"ÜÇÜNCÜ DOZ AŞININ NE ZAMAN OLACAĞINI BİLMİYORUZ"

Üçüncü doz aşı tartışmaları hakkında net veriler bulunmadığına dikkat çeken BioNTech kurucusu, "Üçüncü doz aşının bağışıklığı yenilemek için yüksek bir değere sahip olabileceğini varsayıyorum. Ancak, (üçüncü doz) takviye aşılamanın ne zaman ve ne sıklıkta gerekli olacağını henüz bilmiyoruz" dedi.

Uğur Şahinden delta varyantı açıklaması BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili

"3 MİLYAR DOZ AŞI ÜRETİLMESİ HEDEFLENİYOR"

Aşılama çalışmalarının etkin şekilde devam ettiğini ifade eden Şahin, ABD'li ortakları Pfizer ile bu yıl üç milyar doz aşı üretmeyi planladıklarını belirtti. Ayrıca bu rakamların önümüzdeki yıl artması bekleniyor. BioNTech, üretilecek söz konusu aşıların en az yüzde 50'sini kendi üretmeyi planlıyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT