TFF 1. Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor'u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "Aldığımız 3 puan için mutluyuz" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "İlk ve ikinci yarı şeklinde konuşmak lazım. İlk yarı üstün oynadık. 3 golden sonra 4. ve 5. golü bulabilirdik. Çok pozisyon vardı fakat ikinci yarı istediğimiz hiçbir şey olmadı. Kötü oyun oynadık. Sonuçta aldığımız 3 puan için mutluyuz. Takımımı tebrik ediyorum. Osmanlıspor'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA