Uğur Tütüneker: “Takımın isteğinden çok memnunum”

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "İstek ve arzu anlamında çok memnunum ama bazı takımın fizik ortamından dolayı bunu yapamadık. Top yüzdemizi oturtmamız lazım" dedi.

Teknik Direktör Uğur Tütüneker, Adana Demirspor tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

"Orta saha kendisini göstermedi"

Ligin 4. haftasında Adanaspor ile oynadıkları ve golsüz berabere kaldıkları maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Uğur Tütüneker, "Benim aslında antrenmandaki vermek istediğim şeyler çok kolay şeyler değil. Biz üçüncü bölgeye gidip baskıyla oynamak istiyoruz, topun bizde kalması lazım ve top yüzdemizin yüksek olması lazım. Bu hiç olmadı. 5 pas, 6 pas veya 3 pas kayıp. Zaten bizim kayıplarımızdan dolayı özellikle kırmızı karttan sonra topu tutup onları koşturmamız lazımdı. Tam tersi ama alan topla beraber ileri gitti. Biz kalıbı oynamamız lazım. Üçüncü bölgede, ikinci bölgede ve birinci bölgede oynamamız lazım. Arkadan bile o top istasyonlarında zorluk çektik. Orta saha kendisini göstermedi" diye konuştu.

"Top kayıpları çok fazla"

Adana Demirspor takımının istek ve arzusunun çok iyi olduğunu kaydeden Tütüneker, "İstek ve arzu anlamında çok memnunum ama bazı takımın fizik ortamından dolayı bunu yapamadık. Top yüzdemizi oturtmamız lazım. Özelliğimizin bu olması lazım. Ama karşı tarafta Adanaspor takımı var. İyi takım var. Top yüzdemiz daha fazla olmasına rağmen top kayıpları çok fazla oldu. Bunların hepsini düzeltip en kısa zamanda oturtmamız lazım. 3, 4 tane pozisyonumuz var. Girişimlerimiz daha fazla ama ne yapıp edip bu maçı almamız lazımdı" diye konuştu.

Öte yandan Tütüneker, ligin 5. haftasında evinde Bursaspor ile oynayacağı maça çok sıkı hazırlandıklarını kaydetti.

Kaynak: İHA