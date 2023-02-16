Ugur Ugur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ugur Ugur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ugur Ugur kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ugur Ugur ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ugur Ugur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ugur Ugur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ugur Ugur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ugur Ugur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ugur Ugur 28 Mart 1989 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Uğur Uğur şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ugur Ugur Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ugur Ugur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bergama Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Bergama Belediyespor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ugur Ugur'nin Bergama Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ugur Ugurboyu ve yaşı kaç

Ugur Ugur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ugur Ugur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Ugur Ugur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ugur Ugur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2010 yılında Göztepe

31 Ocak 2012 yılında Balıkesirspor

30 Haziran 2012 yılında Göztepe

15 Ağu 2012 yılında K.Maraş Belediye

30 Haziran 2013 yılında Göztepe

1 Ağu 2013 yılında Giresunspor

14 Ocak 2014 yılında T. Akçaabat FK

1 Eylül 2014 yılında Gaziosmanpaşa

13 Ağu 2015 yılında Tekirdağspor

22 Ocak 2016 yılında 24 Erzincanspor

26 Temmuz 2016 yılında Dardanelspor

1 Ağu 2018 yılında Ofspor

18 Ocak 2019 yılında Gölcükspor

25 Temmuz 2019 yılında Altındağ Bld

10 Ocak 2020 yılında Diyarbekir Spor

17 Eylül 2020 yılında İskenderun FK

16 Ağu 2021 yılında Nevşehir Bld

21 Temmuz 2022 yılında Sapanca Gençlik

8 Eylül 2022 yılında Bergama Bld

Ugur Ugur kimdir

Ugur Ugur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ugur Ugur şuan Bergama Belediyespor takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tekkeköyspor

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ugur Ugur nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Gustavo Cafe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Cafe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustavo Cafe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Cafe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kivanc Salihoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kivanc Salihoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kivanc Salihoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kivanc Salihoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matheus Alexandre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Alexandre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matheus Alexandre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Alexandre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oktay Bala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oktay Bala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oktay Bala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oktay Bala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları