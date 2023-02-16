Ugur Ugur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ugur Ugur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ugur Ugur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ugur Ugur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ugur Ugur 28 Mart 1989 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Uğur Uğur şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ugur Ugur Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ugur Ugur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bergama Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Bergama Belediyespor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ugur Ugur'nin Bergama Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ugur Ugur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ugur Ugur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ugur Ugur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ugur Ugur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2010 yılında Göztepe

31 Ocak 2012 yılında Balıkesirspor

30 Haziran 2012 yılında Göztepe

15 Ağu 2012 yılında K.Maraş Belediye

30 Haziran 2013 yılında Göztepe

1 Ağu 2013 yılında Giresunspor

14 Ocak 2014 yılında T. Akçaabat FK

1 Eylül 2014 yılında Gaziosmanpaşa

13 Ağu 2015 yılında Tekirdağspor

22 Ocak 2016 yılında 24 Erzincanspor

26 Temmuz 2016 yılında Dardanelspor

1 Ağu 2018 yılında Ofspor

18 Ocak 2019 yılında Gölcükspor

25 Temmuz 2019 yılında Altındağ Bld

10 Ocak 2020 yılında Diyarbekir Spor

17 Eylül 2020 yılında İskenderun FK

16 Ağu 2021 yılında Nevşehir Bld

21 Temmuz 2022 yılında Sapanca Gençlik

8 Eylül 2022 yılında Bergama Bld

Ugur Ugur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ugur Ugur şuan Bergama Belediyespor takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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