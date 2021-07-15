Uğur Uzunel, Merve Dizdar'la hakkında çıkan aşk iddialarına karşı sessizliğini bozdu! Her şeyi itiraf etti!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterine hayat veren oyuncu Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar'dan boşanmasının sebebinin rol arkadaşı Uğur Uzunel olduğu iddia edilmişti. Bir süre çıkan haberlere yanıt vermeyen Uzunel'den açıklama geldi.

Türkiye Lider Markalar Ödülleri Töreni'nde 'En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu' ödülünü alan Uğur Uzunel, çıkan iddialara yanıt verdi.

"İHANET KESİNLİKLE YOK"

Uğur Uzunel, Merve Dizdar'ın sürpriz boşanması sonrası, “Merve sevdiğim arkadaşım. Bu konu kapansa iyi olur, biraz garip oluyor. İhanet kesinlikle yok. Biz arkadaş olarak daha iyi anlaşıyoruz. Böyle konuşmak bile ayıp bence. Merve’nin durumu ne bilmiyorum. Bu konuları konuşmaya değmez! Merve'ye de hadsizlik etmek istemem” açıklamasında bulundu

2018 yılında hayatını birleştiren Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar çiftin evliliklerinin ihanet nedeniyle bittiği iddia edilmişti. Merve Dizdar ise ihanet iddiasını, ‘Ne Gürhan ne ben birbirimizi aldatmadık’ diyerek yalanlamıştı.