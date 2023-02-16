Ugurcan Bekci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ugurcan Bekci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ugurcan Bekci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ugurcan Bekci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ugurcan Bekci 22 Temmuz 1998 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Uğurcan Bekçi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ugurcan Bekci Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ugurcan Bekci, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Derince Spor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Derince Spor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ugurcan Bekci'nin Belediye Derince Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ugurcan Bekci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ugurcan Bekci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ugurcan Bekci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ugurcan Bekci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2017 yılında Adıyaman 1954

16 Temmuz 2018 yılında Keçiörengücü

9 Ağu 2019 yılında 24 Erzincanspor

3 Ağu 2020 yılında Keçiörengücü

15 Eylül 2020 yılında 24 Erzincanspor

1 Eylül 2022 yılında Bld Derince

Ugurcan Bekci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ugurcan Bekci şuan Belediye Derince Spor takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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